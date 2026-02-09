Rescatan a un caballo en El Puerto tras caer a una piscina en el Pinar de Coig

Un momento del rescate del caballo tras caer a la piscina.

Bomberos del parque de El Puerto de Santa María, con la colaboración de los de Jerez, han rescatado a un caballo que había caído a una piscina llena en una vivienda de la zona de Pinar de Coig, junto a la Carretera de El Portal.

Los bomberos procedieron a vaciar el agua de la piscina y consiguieron sacar al animal, aparentemente sin daños, con ayuda de una grúa.

La Policía Local colaboró contactando con un veterinario, por si hubiera sido necesaria su ayuda anestesiando al animal, aunque finalmente los efectivos lograron sacarlo sin problema antes de la llegada del profesional.

Los medios empleados fueron seis efectivos, unaautobomba urbana ligera, una autobomba urbana pesada y una grúa, junto a un vehículo de mando.