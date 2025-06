El teatro Pedro Muñoz Seca de el Puerto acoge este viernes el concierto de la banda estadounidense TURN TURN TURN

El Puerto/La programación invierno-primavera 2025 del teatro municipal Pedro Muñoz Seca continúa este fin de semana con una nueva cita musical que acercará al público portuense lo mejor del folk-rock americano. Este viernes 13 de junio, a las 20:00 horas, el escenario del teatro, gestionado por la Concejalía de Cultura, recibirá a TURN TURN TURN, trío originario de Minneapolis (EEUU), en un concierto que se prevé inolvidable.

Formado por el veterano Adam Levy (ex Honeydogs), junto a las reconocidas artistas Savannah Smith y Barb Brynstad, TURN TURN TURN ofrece una propuesta musical que mezcla armonías vocales, guitarras de aroma sesentero y un sonido que remite directamente al Laurel Canyon o al espíritu de los Byrds. En su paso por El Puerto, interpretarán una selección de clásicos del género y temas de su último trabajo, 'New Rays of an Old Sun'.

Las entradas están disponibles a un precio de 8 euros (tarifa general) y 6 euros (reducida para carné joven, estudiantes, pensionistas y personas desempleadas), y pueden adquirirse en la taquilla del teatro municipal (Plaza del Polvorista, 4) desde las 18:00 horas del mismo viernes, o bien a través del nuevo portal de venta online. Este será el primer evento gestionado mediante el sistema desarrollado por Manantial de Ideas S.L., empresa especializada en soluciones integrales para espacios culturales, que ha diseñado la nueva plataforma digital del teatro, accesible también desde la web municipal.

El concierto coincidirá con la celebración de una nueva edición del festival Monkey Weekend, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio, llenando El Puerto de música en directo en espacios tan emblemáticos como el Castillo de San Marcos, la Plaza Alfonso X El Sabio o el Parque Calderón.