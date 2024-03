El teatro cosido a la vida

No creo que el arte de Talía y Melpómene sea nunca cercado por el peligro de la Inteligencia Artificial, que jamás será tan inteligente como para copiar a seres de carne y hueso oficiando una ceremonia milenaria que tiene lugar en el momento mismo de compartirse. O eso esperamos, porque las tecnologías cambian que es una barbaridad, como comentaría el castizo. Pero sigamos ilusionándonos con la imposibilidad, menos mal, de que una concatenación de algoritmos debidamente procesada nos haga disfrutar de dos horas de buen teatro como la que nos regalaron los artistas de Imprebís el viernes, en la primera de abono de esta temporada de espectáculos del Pedro Muñoz Seca que se extenderá hasta bien avanzado el mes de mayo.

“Maestros de la comedia”, dice la publicidad de los integrantes de Imprebís en una hipérbole que en realidad no lo es, porque estos levantinos veteranísimos bordan con maestría la pieza Hoy no estrenamos, una de las seis que tiene en cartel un proyecto cultural que arrancó hace más de cuarenta años, cuando importaron de Francia la fórmula de la improvisación: obras en las que los propios espectadores proponían las tramas a través de sugerencias escritas en papelitos. Sí, amigos, eran los ochenta, la participación se convirtió casi en la obsesión de una sociedad que se había llevado casi cuarenta años sin contar para nada, y de pronto todo se democratizó. ¿Cómo se llamaba aquel grupo musical con el que podías subirte a hacer los coros en sus conciertos si, previamente, demostrabas que te sabías las canciones? Los valencianos de Imprebís explotaron la fórmula que, como todas las que se precien y a fin de no acabar más repetida que el ajo, tuvo que ser reinventada: ellos lo hicieron aprovechando la experiencia para seguir produciendo buenas propuestas, siempre con vocación innovadora. Teatro dentro del teatro es Hoy no estrenamos, y también es veneración infinita a ese arte y a sus posibilidades de cambiar el mundo transformando las vidas de quienes a él se acerquen. Estamos en una ciudad cualquiera de este tiempo de incertidumbres y doce almas de lo más variopintas se han inscrito en el taller de artes escénicas de un ayuntamiento. La galería no tiene desperdicio y va de un coronel retirado que sigue llevando pistola a un adolescente atormentado por su madre, pasando por un torero que quiere triunfar en la televisión o un exitoso empresario del negocio de las funerarias. Todos presentan una fisura, un desconchón, más de un agujero negro en sus existencias que tratarán de llenar con el fulgor de las candilejas. Lo increíble, por portentoso, es que son dos actores los que dan vida a esa docena de seres humanos, Carles Castillo y Carles Montoliu, soberbios de principio a fin, capaces de metamorfosearse con solo cambiar de gorra o asir el objeto que individualiza a cada personaje. Los secunda el director del taller, y de las obras de dentro y de fuera, Santiago Sánchez, y pespuntea el invento, con desparpajo, el joven Víctor Lucas interpretando a un estudiante en prácticas que simboliza el entusiasmo del aprendizaje.

Los actores en ciernes van conociendo a Nora, la protagonista de Casa de Muñecas, y a las tres hermanas de la obra de Chejov, y a Ofelia, y a Yorick. Y profundizando en esos corazones de mentira va aclarando cada uno sus más íntimas verdades. Las semanas se suceden preparando Hamlet, la inmortal tragedia del Príncipe de Dinamarca, la joya shakesperiana que se convierte en la meta de los doce alumnos del taller de teatro. Su miedo es no estrenar, pero estrenan, vaya si lo hacen, y Hoy no estrenamos llega al tercer acto con una lección de cómo representar Hamlet sin apenas atrezo y escenografía, y con el descarado talento de actores fuera de serie como única garantía de éxito. Apoteósico final y apoteósico inicio de este 2024 escénico en El Puerto, que un público agradecido supo recompensar como tocaba hacerlo.