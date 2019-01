Stradivarius confirma su cierre en El Puerto y la salida definitiva de El Paseo

En menos de una semana, El Puerto ha recibido dos fuertes mazazos en lo que se refiere al empleo. El primero vino el martes, con el anuncio del cierre de Konecta (empresa dedicada a la atención al cliente de la compañía Vodafone); el segundo -tal y como ya adelantó este medio el pasado septiembre-, es protagonizado por Stradivarius, la famosa marca del gigante de la moda Inditex, quien anuncia su marcha definitiva del centro comercial El Paseo. La noticia ya se comentaba por la ciudad desde junio de 2018, cuando la compañía trasladó a la plantilla portuense su intención de echar el cierre definitivo a primeros de año. Por aquel entonces, no había nada seguro. Sólo se hablaban de posibilidades y todo quedaba en el aire, a la espera de las negociaciones entre el gigante gallego y el propio centro comercial. Sin embargo, finalmente, el desenlace se ha resuelto con el cese definitivo de la actividad dentro de pocas semanas, el día 2 de enero. En cuanto a las empleadas, de las cuales algunas llevan trabajando en este local desde que la tienda abriese hace 17 años, han sido reubicadas en otros centros del grupo en la provincia.

En principio, seguro que a más de uno le cuesta entender esta decisión ya que, tanto la tienda como la marca, funcionan muy bien (según el resultado de ejercicios de 2017 el grupo experimentó una subida del 41% en las ventas online). No obstante, la respuesta habría que buscarla en el plan estratégico por el que Inditex apostó en el año 2012. En concreto, la hoja de ruta que marcaría el rumbo de esta compañía desde entonces, se basaría varios pilares, entre los que destacan dos: el impulso de las ventas online y la optimización de tiendas, apostando por locales más grandes y situados en puntos estratégicos de las ciudades. En este sentido, teniendo en cuenta esto, no es de extrañar asistir a los cierres que se están realizando actualmente en las tiendas más pequeñas y anticuadas de la provincia, como es el caso del otro Stradivarius situado en el centro comercial Las Dunas, en Sanlúcar de Barrameda. Según asegura, este local se encontraba en la misma situación que el de El Puerto y sus trabajadores también habían sido notificados con su posible cierre. No obstante, y por el momento, la marca ha conseguido continuar con su actividad. Concretamente, según lo indicado en el resultado de ejercicios de la compañía, en 2017 Inditex abrió 524 tiendas, amplió 144, reformó 122 y absorbió 341.

Ahora sólo queda esperar para conocer cuál será la próxima marca que decida instalarse en este local. Por el momento José Enrique Rodríguez, gerente del centro comercial, no ha dado a conocer ningún dato sobre posibles nombres. No obstante, cuando en septiembre este medio se puso en contacto con él para contrastar esta información, aseguró que “no hay que alarmarse” ya que el centro “tiene hoy en día un gran número de propuestas de marcas y firmas que quieren estar allí”.