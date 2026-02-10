El Puerto necesita SILENCIO por muchas razones. Para poder descansar sin estar obligado a tener que escuchar la música de los bares de Puerto Sherry. Sin tener que oír el ruido atronador de las motocicletas circulando por nuestras calles a escape libre. Silencio en la insufrible contienda política que mantienen a diario los representantes de los partidos que sólo buscan su bien particular y no el bien de la sociedad que les paga. Y silencio en estas fiestas navideñas que se aproximan en que oiremos villancicos en bucle, publicidad machacona que nos invite a comprar lo que realmente no necesitamos y una programación atosigante de actividades navideñas que inevitablemente nos desvían del verdadero sentido religioso y vital de estas fiestas.

Todos estos ruidos nos perturban y nos alejan de una situación de paz interior. La lectura de los clásicos que aconsejaba Emilio del Río en el libro presentado este verano en el salón de actos de la Academia 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos' contiene numerosas referencias a la necesidad del silencio y la reflexión para poder tener una vida plena. Marco Aurelio en sus Meditaciones afirma que "El silencio es el terreno donde crece la razón” y que “El silencio es parte del alma fuerte” y Séneca aconseja que la reflexión en silencio es la única manera de desarrollar una relación sana y virtuosa con uno mismo.

Y silencio atronador el de tantos alumnos de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia que se han quedado sin clases de las diferentes especialidades artísticas que allí se imparten y que se preguntan entristecidos que cuando se van a reanudar y por qué en El Puerto no se ha encontrado otra ubicación para sus clases. Y que se preguntan en silencio si serán ciertas las promesas de los responsables del Ayuntamiento afirmando que las obras de emergencia en la Academia estarán en enero. Todos estos alumnos necesitan las clases de dibujo, pintura, música, y modelado porque calman su sed de paz y silencio interior que necesitan.