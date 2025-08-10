Así serán las viviendas con terrazas y piscina de Las Marías en El Puerto, con un precio desde 290.000 a más de 310.000 euros

El precio de las viviendas de la nueva promoción de Las Marías en El Puerto ha despertado las quejas de Adelante, que asegura que la mayor parte de la población no podrán acceder a ellas. Algunas de las residencias ya se encuentran a la venta en el portal inmobiliario Idealista. Se trata de un proyecto compuesto de pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas, con opción de bajos con jardín privado y áticos. Planta de sótano con garajes, garajes con trasteros y trasteros independientes. Su precio van desde los 290.000 a los más de 310.000 euros.