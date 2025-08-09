Adelante El Puerto: "Las nuevas viviendas en Las Marías son inasequibles para la mayoría de los portuenses"

Hace unos días el Ayuntamiento de El Puerto daba luz verde al nuevo desarrollo urbanístico de Las Marías un proyecto, que se desarrollará en la zona de la carretera de Sanlúcar, que se ha vendido como "el mayor avance en materia de vivienda en 15 años". Tras este anuncio las reacciones no han tardado en hacerse notar, como las de la formación Adelante El Puerto, desde donde aseguran que "este nuevo desarrollo urbanísitico no se trata de ningún avance para la mayoría de los portuenses".

"Las viviendas con terraza y piscina, que ya aparecen en Idealista con precios desde 290.000 € hasta más de 310.000 €, quedan fuera del alcance de la mayoría", aseguran los andalucistas. "En el contexto local, según el INE, más del 70 % de las familias portuenses tienen una renta anual inferior a 14.000 €, lo que hace imposible acceder ni tan siquiera a un adelanto para esas viviendas de lujo. Por ejemplo, en zonas como la Barriada de la Playa, la renta media neta anual por persona se sitúa entre 10.000 € y 13.000 €, muy por debajo de lo necesario para estos precios especulativos”.

De este modo, desde Adelante exigen al Gobierno Local “que priorice promociones con vivienda pública y asequible, con precios vinculados a las rentas reales del municipio, que al menos el 50 % de las nuevas construcciones estén reservadas para VPO en régimen de alquiler social, y que se destine el suelo a la construcción de vivienda a través de cooperativas”.

“La vivienda no puede ser un lujo. Debe ser un derecho. Y en El Puerto, por desgracia, contamos con un alcalde que ejerce más de promotor inmobiliario que de gestor de lo público. Desde Adelante El Puerto lo tenemos claro: la ciudad solo avanza si impulsa viviendas dignas para que las y los portuenses podamos vivir aquí durante todo el año”, concluyen.