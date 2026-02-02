El Puerto conmemorará el Día del Pensamiento Scout con diferentes actividades los días 20 y 21 de febrero

Las concejalías de Juventud y Deportes se suman un año más a la celebración del Día del Pensamiento Scout, una jornada de alcance mundial que tendrá lugar el próximo 21 de febrero y que conmemora el nacimiento de Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento, y de Lady Olave Baden-Powell, Jefa Guía Mundial. Por este motivo, el viernes 20 de febrero se izará la bandera scout en el edificio consistorial, donde permanecerá durante todo el fin de semana como muestra de apoyo institucional a este movimiento educativo presente en más de 170 países y que reúne a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo.

El concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, ha mantenido una reunión con representantes de los Grupos Scouts pertenecientes al Movimiento Scout Católico de Jerez y a ASDE – Scouts de Andalucía para coordinar las actividades previstas en la ciudad. El edil ha señalado que “desde el Ayuntamiento queremos visibilizar y reconocer la importante labor educativa y social que desarrollan los grupos scouts, fomentando valores como la solidaridad, el compromiso y el respeto”, añadiendo que “izar la bandera scout es un gesto simbólico, pero muy significativo, de apoyo a un movimiento que contribuye de forma positiva a la formación de nuestra juventud”.

La jornada del sábado 21 de febrero arrancará a las 10:00 horas con diversas actividades en el Parque del Movimiento Scout, situado en la Angelita Alta e inaugurado el pasado año. A continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto elaborado por los grupos scouts de El Puerto, que se desarrollará en la entrada del Ayuntamiento, en la Plaza Isaac Peral.

José Ignacio González invita a la ciudadanía a participar y acompañar a los grupos scouts en esta jornada, que promueve la educación en el tiempo libre, el compromiso social, el trabajo en equipo y el respeto al entorno.