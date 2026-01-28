El Puerto ya tiene su cartel para el Carnaval 2026

La Concejalía de Fiestas ha dado a conocer el cartel anunciador del Carnaval de El Puerto 2026. La obra se iba a presentar públicamente este miércoles, pero el Ayuntamiento ha preferido posponer la cita por las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Kristen.

Este es el cartel anunciador del Carnaval. / Ana Rey

El cartel, realizado por la artista Ana Rey, está concebido con la intención de que no pueda confundirse con la imagen de ningún otro Carnaval. Tal y como explica la autora, se trata de una obra pensada para transmitir la alegría, el colorido y el carácter propio del Carnaval, pero también para invitar a una mirada más detenida, en la que afloran numerosos guiños y detalles locales.

La composición se centra en la figura de una coquinera, personaje emblemático, cuyo vestuario está inspirado en un diseño realizado por Calleja en el año 2020, reinterpretado por la autora e integrado con elementos característicos de la ciudad. El traje incorpora referencias a los patios portuenses a través de las flores, a la Feria mediante la chaquetilla, y en el corpiño aparecen símbolos tan reconocibles como el Castillo de San Marcos, barriles de bodega, anclas, el mar, así como una rejilla lateral que simboliza las redes de los pescadores.

El entorno del cartel se sitúa en el Palacio del Marqués de Villarreal y Purullena, incorporando también elementos tan representativos como el Vaporcito, como si se tratara de una escultura de bronce. Serpentinas, papelillos y otros elementos festivos completan una escena que, a simple vista, identifica claramente el espíritu del Carnaval, pero que esconde múltiples detalles que refuerzan su vinculación con El Puerto.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha señalado que “aunque las circunstancias meteorológicas nos hayan obligado a aplazar el acto oficial, ya podemos disfrutar de un cartel magnífico que refleja como pocos la esencia de nuestra ciudad”. El edil ha querido además felicitar y agradecer públicamente el trabajo de Ana Rey, destacando “su enorme sensibilidad artística, su amor por el Carnaval y su capacidad para plasmar la identidad portuense con un nivel de detalle excepcional. El cartel es una auténtica declaración a El Puerto. Cada elemento tiene un sentido y un porqué, y estoy convencido de que, conforme la gente lo vaya descubriendo, se convertirá en una de las imágenes más recordadas de nuestro Carnaval”, ha añadido.