Un cartel de Ana Rey anunciará el cartel del Carnaval 2026 en El Puerto

La artista Ana Rey será la encargada de realizar el cartel anunciador del Carnaval 2026.

El concejal de Fiestas, David Calleja, ha mostrado su satisfacción por contar con una creadora de reconocido prestigio, destacando que, aunque gran parte de su trayectoria artística está vinculada al arte religioso y a la Semana Santa, “todo el que la conoce sabe que Ana Rey es una carnavalera acérrima, profundamente enamorada del Carnaval y autora de trabajos magníficos dentro de este ámbito”. La artista cuenta con una amplia red de amistades y referentes dentro del mundo del Carnaval, fruto de su gran afición y vinculación con esta fiesta.

El edil ha señalado que es un orgullo que Ana Rey haya aceptado este encargo, poniendo en valor que, aunque sea especialmente conocida por su faceta como escultora, su talento como pintora “no se queda atrás en absoluto. Calleja ha enfatizado la importancia que la artista concede al Carnaval y se ha mostrado convencido de que el cartel “puede convertirse en uno de los más bonitos que haya tenido nunca esta fiesta”, llegando a afirmar que “va a hacer época en la historia del Carnaval de El Puerto”. El cartel contará con numerosas connotaciones propias de la ciudad, integrando múltiples elementos identificativos de El Puerto de Santa María. “Siempre procuro que los artistas reflejen claramente la ciudad a la que pertenece la fiesta, con símbolos y detalles que la hagan única, para que no parezca el de cualquier otra localidad de España. Me gusta que las señas de identidad de El Puerto estén muy presentes”, ha señalado.

El teniente de alcalde ha manifestado asimismo su profunda admiración por la artista y su agradecimiento por haber aceptado este encargo, recordando además su estrecha vinculación con El Puerto, donde mantuvo su primer taller durante muchos años.

Por su parte, Ana Rey ha agradecido la confianza depositada en ella y ha asegurado que asume este proyecto con gran responsabilidad, consciente del profundo arraigo que el Carnaval tiene en la ciudad y de la importancia que supone anunciar una fiesta tan querida por los portuenses. La artista ha expresado su ilusión por aportar su visión personal a un cartel que será un homenaje tanto al Carnaval como a El Puerto. “Será una obra que no necesita grandes explicaciones para entenderse”, ha asegurado.

Ana Rey es una artista gaditana vinculada al mundo del arte desde muy joven. Formada en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, donde cursó la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, lleva más de una década desarrollando su carrera profesional. Reconocida por sus dibujos y pinturas, destaca especialmente por sus esculturas de carácter religioso, que la han convertido en uno de los referentes de la imaginería contemporánea a nivel nacional. Su obra, presente en numerosos puntos del territorio español, posee un sello personal fácilmente reconocible. Su constante inquietud creativa la ha llevado a incorporar nuevas tecnologías como el modelado digital, fusionando el arte tradicional con las técnicas más innovadoras del siglo XXI.

El concejal también ha comunicado que la comparsa 'La palabra de Cádiz' actuará este domingo en los preliminares del COAC 2026. Será el segundo año consecutivo pisando las tablas del Gran Teatro Falla para esta agrupación, que presentó en 2025 'Los que tocan el cielo'. Al frente de este proyecto seguirá Joaquín Fernández, mientras que la música la hará José María Fuentes, que ya cuenta con una amplia experiencia en la modalidad de comparsas y que regresaba a las tablas del Gran Teatro Falla el pasado concurso con este grupo tras 13 años.