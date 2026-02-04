El Puerto aplaza hasta el miércoles 11 de febrero la elección de coquineras y coquineros
Estaba prevista para este viernes pero se atrasa al no poder realizarse estos días las entrevistas por parte del jurado ni los ensayos
Alerta en Cádiz por las lluvias de la borrasca Leonardo, en directo | Un herido en Ubrique por el desplome de una vivienda
La concejalía de Fiestas informa del aplazamiento del acto de elección de coquineras y coquineros, que estaba previsto para este viernes 6 de febrero y que finalmente se celebrará el miércoles 11, a partir de las 18:00 horas, en el Monasterio de la Victoria.
El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, explica que el jurado necesita disponer de dos días anteriores a la Gala para realizar las entrevistas a todas las personas candidatas, quienes además deben llevar a cabo los ensayos de los dos pases previstos, uno de tarde y otro de noche, y que carece de sentido convocarlas para comenzar hoy esas entrevistas y ensayos cuando las clases se encuentran suspendidas durante esta jornada y muchas personas no asisten al trabajo.
“El desarrollo del acto requiere una preparación adecuada tanto por parte del jurado como de las personas participantes, y este aplazamiento garantiza que todo pueda realizarse en las mejores condiciones”, ha señalado el edil.
La elección se realizará, como en años anteriores, en tres categorías, infantil, juvenil y adultos. La entrada será libre, por lo que se invita a la ciudadanía a asistir y disfrutar del evento.
