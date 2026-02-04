El Puerto aplaza hasta el miércoles 11 de febrero la elección de coquineras y coquineros

La concejalía de Fiestas informa del aplazamiento del acto de elección de coquineras y coquineros, que estaba previsto para este viernes 6 de febrero y que finalmente se celebrará el miércoles 11, a partir de las 18:00 horas, en el Monasterio de la Victoria.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, explica que el jurado necesita disponer de dos días anteriores a la Gala para realizar las entrevistas a todas las personas candidatas, quienes además deben llevar a cabo los ensayos de los dos pases previstos, uno de tarde y otro de noche, y que carece de sentido convocarlas para comenzar hoy esas entrevistas y ensayos cuando las clases se encuentran suspendidas durante esta jornada y muchas personas no asisten al trabajo.

“El desarrollo del acto requiere una preparación adecuada tanto por parte del jurado como de las personas participantes, y este aplazamiento garantiza que todo pueda realizarse en las mejores condiciones”, ha señalado el edil.

La elección se realizará, como en años anteriores, en tres categorías, infantil, juvenil y adultos. La entrada será libre, por lo que se invita a la ciudadanía a asistir y disfrutar del evento.