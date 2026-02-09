El PSOE portuense felicita a las personas que han intervenido en la emergencia tras el paso de las borrascas

Desde el PSOE portuense han querido reconocer y destacar la labor de los profesionales que han gestionado la emergencia en El Puerto de Santa María, destacando la importancia de los servicios públicos en estos momentos tan difíciles. Por ello el secretario local, Ángel González, ha aseverado que “tenemos que fortalecer lo público, y recordar a la ciudadanía que nuestros impuestos también van destinados a cubrir estas emergencias”.

González ha señalado que “durante los días en los que las borrascas más nos han azotado, en toda la zona sur de Andalucía hemos visto un gran despliegue de medios, como la UME (Unidad Militar de Emergencias), la Guardia Civil, la Policía Nacional, personal técnico de la Administración General del Estado, etcétera, todos ellos trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

A nivel municipal, desde el PSOE han felicitado “la importante labor de nuestros profesionales como los bomberos de El Puerto, la Policía Local, los agentes de Protección Civil o el personal municipal de los servicios implicados, que han estado al pie del cañón en estos días”, ha indicado González, quien ha hecho especial referencia al “voluntariado como Cruz Roja, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Calor en la Noche o el grupo de Los Invisibles, llevando a cabo una gran labor de acompañamiento, protección y suministro de víveres y material necesario”.

Por último, los socialistas también han querido felicitar el trabajo de las asociaciones de vecinos que tan importantes son, dada la cercanía con los barrios y las zonas de El Puerto, sobre todo a nivel informativo.