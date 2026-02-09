La Flave de El Puerto felicita a cuerpos de seguridad, voluntarios y autoridades por la gestión de las consecuencias de las inclemencias meteorológicas

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ quiere felicitar a los agentes de los cuerpos de seguridad, los voluntarios de Protección Civil y las autoridades municipales, por la gestión que se está realizando de las consecuencias que están dejando las duras inclemencias meteorológicas que está sufriendo la ciudad estas semanas.

La federación entiende que la prevención y el trabajo previo son las claves para poder afrontar con éxito este tipo de situaciones, en este caso dadas por un tren de borrascas que está azotando a la zona sur del país, y que El Puerto ha sabido realizar. La junta directiva considera que el equipo de Gobierno ha actuado con premura y un plan establecido, para evitar situaciones de peligro para los vecinos del Poblado de Doña Blanca y la ribera del río, los principales afectados por las crecidas del río debido a las fuertes lluvias de estos días.

La federación considera que los agentes de Policía Local, Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil y Guardia Civil están haciendo un extraordinario trabajo para poder llevar a cabo estos planes de prevención y actuación, y es justo extender las felicitaciones vecinales a estos sectores, pues su buen hacer ha hecho posible que estos se hayan podido llevar a buen término.

Por otro lado, la Flave reconoce también la labor informativa que han estado realizando las asociaciones vecinales ubicadas en las zonas de la ciudad más afectadas por las inclemencias meteorológicas, que han estado respondiendo y solventando dudas de los vecinos en estas difíciles jornadas.

Con todo, hay zonas de la ciudad que se sienten o se han sentido abandonadas por el equipo de Gobierno. En redes sociales se han dado a conocer las quejas de zonas como el Camino del Juncal o Rompeserones, que reivindican ser parte de la ciudad, y que en cambio no han estado respaldados por el equipo de Gobierno, por lo que la federación confía en que, dentro de sus posibilidades, el Ayuntamiento pueda actuar también en estos lugares para que los vecinos se sientan seguros estos días y no sufran inundaciones en sus viviendas.