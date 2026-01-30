El PSOE portuense exige a Beardo que de una alternativa a los autobuses mientras llega el nuevo pliego

El PSOE de El Puerto vuelve a llevar a pleno el lamentable estado en el que se encuentran los autobuses. En esta ocasión, ha presentado una moción solicitando al alcalde que articule una solución alternativa y efectiva al pésimo servicio que se está prestando y que están sufriendo los portuenses, hasta que se lleve a cabo la nueva licitación.

Como explica el portavoz socialista, Ángel González, “es evidente que, a pesar de las continuas promesas del alcalde, el pliego no está listo todavía y aún le queda. De hecho, lo confirmó el portavoz del PP, Javier Bello, en el pleno de enero cuando a preguntas de nuestro grupo indicó que estaban pendientes de recibir el estudio de viabilidad para después hacer la estructura de costes. Por tanto, el nuevo pliego está aún por llegar, pero los usuarios no pueden esperar más”.

Y es que, como recuerdan los socialistas,“el servicio es pésimo, con continuas averías por el estado de los vehículos que son antiguos, retrasos continuos, puertas rotas, rampas que no funcionan, aires acondicionados que no funcionan, asientos rotos, …. por no hablar de los recorridos y frecuencias que no cubren la realidad actual de la ciudad”, ha indicado González, quien además ha hecho referencia a “la difícil situación por la que está pasando la plantilla por encontrarse con un servicio que se presta en precario, al tener el contrato caducado desde hace años, con los perjuicios que ello conlleva para sus condiciones laborales”.

Por tanto, destaca el edil “estamos ante un servicio público que no funciona y que no se está prestando como los portuenses se merecen, siendo la causa principal de esta circunstancia la incapacidad del gobierno de Beardo tras 6 años y medio gobernando, para sacar el pliego, y ello a pesar de la mayoría absoluta, de los 15 cargos de confianza y de varios asesores más con los que cuenta”.

Ángel González concluye que “es hora de que este gobierno responda por esta falta de gestión y articulen medidas excepcionales, provisionales y efectivas para que los portuenses no sigan pagando las consecuencias de este pésimo servicio, que ya se encuentra en estado agónico”.