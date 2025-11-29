Presentado en El Puerto el libro 'Fondos Musicales de la Academia Bellas Artes Santa Cecilia', de Ana María Castillero

Este sábado se ha presentado el libro 'Fondos Musicales de la Academia Bellas Artes Santa Cecilia', de la violinista y musicóloga portuense Ana María Castillero Gómez, en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario de la Academia.

Se trata de un trabajo de gran valor histórico y cultural, que recoge y rescata el legado musical de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, ofreciendo un completo estudio sobre sus fondos musicales y su importancia en la historia cultural de El Puerto de Santa María.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, destaca que "este libro es un verdadero homenaje a nuestra tradición musical y al trabajo de quienes han mantenido viva la Academia durante más de un siglo. La labor de Ana María Castillero nos permite conocer y valorar un patrimonio que es de todos los portuenses."

La autora, Ana María Castillero Gómez, conocida artísticamente como Anama, nació en El Puerto de Santa María en 1992. Es violinista, docente, musicoterapeuta y especialista en educación musical temprana. Ha desarrollado su formación en España y Estados Unidos, y ha formado parte de importantes orquestas, como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta del Bicentenario de Cádiz y la Orquesta de la Universidad de Granada. Actualmente dirige el proyecto Aetas Música, dedicado a la enseñanza y estimulación musical.