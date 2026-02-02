Presentado el cartel del Lunes Santo en la hermandad de Los Afligidos de El Puerto

En la noche del pasado viernes día 30 de enero tuvo lugar en la casa de Hermandad de Los Afligidos la presentación del cartel del Lunes Santo 2026, en un acto que fue dirigido por el cofrade portuense Iván García de Quirós. Entre los numerosos asistentes al acto, se encontraban en representación de la corporación municipal el primer teniente de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello González y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan José Caballero Ramos, que venía acompañado por el pregonero de la Semana Santa portuense de este año, Antonio Manuel Borrego Rivas.

El cartel elegido este año por la cofradía del Lunes Santo para anunciar su próxima Estación de Penitencia pertenece al fotógrafo y diseñador cofrade guatemalteco Mario Cruz Álvarez, que ha representado en su obra mediante técnicas digitales a Nuestro Padre Jesús de Los Afligidos con su primitiva túnica desaparecida, la misma que podemos contemplar hoy día en el azulejo ubicado en el exterior de la Capilla del antiguo Hospital Municipal de San Juan de Dios. Es la primera vez que este gran fotógrafo guatemalteco ve editado una obra suya en España. Hay que recordar que existe un fuerte lazo de unión entre la imagen de Jesús de Los Afligidos y la actual Guatemala, ya que fue en esas tierras americanas, el antiguo Virreinato de Nueva España, donde se talló la imagen en el siglo XVII por el reconocido escultor e imaginero Mateo de Zúñiga. El hermano mayor de la entidad, Alejandro Fernández Galván, destacó en el cierre del acto que el autor del cartel “ha querido rendir su homenaje al pasado, para los devotos de ayer, hoy y siempre.”