Habrá más policía en el centro de El Puerto los fines de semana para evitar aglomeraciones

El alcalde, Germán Beardo, coordina con Policía Local y Nacional y con el sector hostelero la activación de un dispositivo de seguimiento del cumplimiento de las normas de protección de la salud pública en El Puerto.

Durante esta semana se ha trabajado en un nuevo protocolo para incrementar la presencia policial en el centro, zonas ocio y lugares de mayor concentración de personas, incidiendo en las horas punta de los fines de semana.

Dentro de esta actuación, desde el equipo de gobierno se ha implicado también a los empresarios de El Puerto "para que sean actores fundamentales a la hora de evitar aglomeraciones o incumplimientos de las normas de distanciamiento social, uso de la mascarilla en las zonas donde no se cumple con el 1,5 metros de distancia y otras recomendaciones importantes, que contribuyan a que El Puerto continúe siendo un lugar seguro, donde a día de hoy no hay hospitalizados por Covid y las estadísticas dan cierta tranquilidad".

Independiente de la situación actual, el alcalde adelanta que pondrá todas las herramientas a su alcance "para no bajar la guardia y estar alerta; tal y como ha demostrado desde el comienzo de esta pandemia donde la política de control y prevención ha sido estricta, evolucionando en un aperturismo".

Los agentes informarán primero y sancionarán en caso de no obedecer a la recomendación de mantener distancias y usar mascarilla

En este sentido, para evitar aglomeraciones como las que se vieron el pasado fin de semana, el equipo de gobierno local incrementará la presencia policial en el centro de El Puerto, con la colaboración estrecha entre los cuerpos de Policía Local y Nacional; "que velarán de forma constante para que no haya concentraciones, informarán primero y sancionarán en caso de no obedecer a la recomendación de mantener la distancia social o no utilizar la mascarilla siempre que no se guarde el 1,5 metros de distancia obligatoria y ayudarán a los hosteleros y comerciantes a hacer respetar los aforos y las normas establecidas en la nueva normalidad".

Además, destaca Germán Beardo se realizarán rutas de un único sentido o acceso unidireccional en ciertas calles del centro histórico, como la de Misericordia o Jesús de Los Milagros, para facilitar que no se repitan las aglomeraciones.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto se colocará cartelería en puntos estratégicos que recordarán de forma constante las normas de obligado cumplimiento que son "nuestra mejor arma para combatir el Covid: uso obligatorio de mascarillas, recomendación de lavarse las manos con asiduidad y distanciamiento social, además de control de aforos".

Germán Beardo insiste en que "aunque no podemos tener a un policía detrás de cada ciudadano en todos los lugares ni a todas horas, confiamos en que la responsabilidad individual prevalezca" para que podamos seguir disfrutando del mejor verano dentro de las circunstancias actuales que exigen la implicación de todos, no sólo para disfrute personal sino también para que la ciudad pueda recuperarse de los meses vividos de paralización absoluta y teniendo en cuenta que el turismo y el sector servicios es uno de los pilares base de la economía de El Puerto.

El alcalde apela a la responsabilidad individual para tratar de evitar concentraciones

Por tanto, desde el equipo de Gobierno insistimos en que tenemos que ser los ciudadanos también responsables dentro de este dispositivo que trata de evitar concentraciones "y que busca proteger a El Puerto como objetivo prioritario".

Germán Beardo espera que una mayor presencia policial visibilice la urgencia de que no se vuelvan a repetir escenas de calles repletas y aglomeraciones de personas sin distanciamiento social ni mascarilla.

También, durante los Campeonatos de Motociclismo 2020, GP de España y GP de Andalucía, que se celebrarán en el circuito de Jerez, del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio respectivamente, El Puerto activará el dispositivo extraordinario, con un Plan de Tráfico, Movilidad y Seguridad. En el centro en función de si hay llegada o no de moteros, ya que el campeonato es a puerta cerrada, se podrán crear distintas zonas peatonales con aparcamientos de contingencia perimetrales, para que no haya grandes concentraciones.

Por tanto, durante los dos próximos dos fines de semana con la celebración en la ciudad vecina de Jerez del Gran Premio de Motociclismo, El Puerto se blindará a la entrada de motos, habilitando bolsas de aparcamiento en los aledaños del Monasterio de La Victoria, pasarela y Bajamar.

El alcalde insiste en que "ahora más que nunca nos necesitamos todos para luchar contra el virus" y espera que este mensaje "cale progresivamente por el bien de El Puerto y los portuenses".