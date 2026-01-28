El portuense José Pablo García, de Atomarpormundo, gana el Premio IATI 2026 a la trayectoria y valores viajeros

La VII edición de los Premios IATI, que reconoce lo mejor de la comunicación digital de viajes y que se celebró el pasado viernes 23 de enero en el Real Teatro del Retiro de Madrid, ya conoce a los ganadores. Estos galardones, pioneros y los únicos de su categoría en España, pretenden premiar la excelencia de los creadores de contenido de nuestro país.

El portuense José Pablo García, de Atomarpormundo, se ha lazado con el premio IATI 2026 especial, por sorpresa, a la Trayectoria y a los valores viajeros, dotado con 1.500 euros.

El nombre de los vencedores se dio a conocer en una gala conducida por la actriz Silvia Abril, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el propio José Pablo, una gala a la que acudieron 350 de los principales creadores de contenido digital de viajes y referentes del sector en España, Portugal, Italia y LATAM.

A lo largo del evento, que además de la entrega de premios contó con una cena cóctel para los invitados, se repartieron más 10.000 euros entre los vencedores.

Los Premios IATI, impulsado por IATI Seguros, nacieron en 2019 como un reconocimiento a los blogueros, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenidos de viajes, un sector que en España mueve una gran cifra de negocio. La compañía está colaborando con más de 3.000 influencers en esos momentos.

Tras el excelente recibimiento de estos galardones por parte de todos los agentes implicados en el mundo del turismo, Alfonso Calzado Desvalls, CEO de IATI Seguros, destacó durante la gala “el crecimiento imparable de una empresa familiar de quinta generación que ayuda a viajeros y que apuesta por hacer desde el lado más humano, siendo como siempre, auténticos”.