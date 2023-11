Un político de Estado o el estado de un político

En democracia el compromiso político es un derecho legítimo para cualquier ciudadano, incluso un deber, que no debe limitarse exclusivamente al ejercicio del voto. Nuestros representantes electos están siempre sometidos al control de los ciudadanos y por tanto la reflexión política, aunque autocrítica, es también una forma de participación en el complejo equilibrio democrático.

He militado durante 25 años en el PSOE por considerarlo el partido con más capacidad política para que la democracia se hiciera realidad en nuestro país y que valores como la libertad, la justicia y la igualdad llegaran al conjunto de los ciudadanos. Dotarnos de un Estado y una Constitución democráticos era básico para llegar a una sociedad de progreso. El desencanto por el funcionamiento de la democracia interna me hizo abandonar la militancia, pero no el compromiso ideológico.

No me parece una traición el cambio de planteamientos programáticos a lo largo de la trayectoria de un político motivado por una nueva realidad social o por resultados electorales, lo importante son los mecanismos que te avalan y legitiman para el ejercicio del poder con esa nueva agenda política sin caer en el autoritarismo. Ahí es donde está la diferencia entre un estadista y un oportunista. "Tenemos que hacer de este partido una alternativa para gobernar, pero el país no puede esperar a que maduremos. Hemos de hacerlo rápidamente". Estas palabras las dijo Felipe González en 1979 siendo secretario general. En mayo de ese mismo año, en el 28º Congreso, su propuesta de que el PSOE abandonara el marxismo es derrotada, dimite y en septiembre de ese mismo año, en un congreso extraordinario, recupera la dirección del partido con un PSOE socialdemócrata y no marxista.

En 1982 el PSOE gana las elecciones con mayoría absoluta con el OTAN de entrada NO en su programa electoral pasando, una vez en el gobierno, al Vota SI por el interés de España. No solo somete este cambio a la aprobación en el 30º Congreso del PSOE de diciembre de 1985, sino que, además del coste político que tuvo que pagar, con el anuncio de dimisión como secretario general y como presidente del Gobierno si pierde, convoca un referéndum en marzo de 1986. Con una participación del 59,42 % gana el SI con el 56,85 % de los votos.

A pesar de sus luces y sus sombras, Felipe González demostró ser un político de Estado y con una acertada visión de futuro y liderazgo para dirigir al PSOE y el país que no creo que se pueda poner en duda, algo de lo que sinceramente Pedro Sánchez carece. A su deriva y permanente cambiante política tan sólo sometida al respaldo de su Ejecutiva Federal, le ha puesto la guinda con el falso y poco democrático ejercicio de someter esta semana a la militancia a la consulta para respaldar los pactos para la investidura.

Sin entrar en como Pedro Sánchez recupera la secretaría general tras la dimisión de 18 de los 38 miembros de su propio Comité Federal, ha vuelto a demostrar su falta de valentía política no jugándosela como se la juegan los grandes políticos.

Me he molestado en leerme el documento de 48 páginas que se ha sometido a votación con la pregunta: ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? De los 11 apartados de que consta el documento, que no deja de ser el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones del 23-J y por tanto ya ha sido votado, no existe ni una sola palabra sobre los acuerdos que comprometen la investidura y que terminaba con la frase, que cuando estaba redactando este artículo curiosamente ya se había borrado, Y esto es todo lo que hay que contar por ahora. Por lo que los militantes del PSOE han votado a ciegas y sin saber que votaban.

Como un gran ejercicio de transparencia, libertad y democracia ha valorado el PSOE este proceso. Convendría apuntar algunas cosas al respecto. En 2017 el PSOE tiene 187.949 afiliados y actualmente son 172.600. Con Pedro Sánchez como secretario general se han dado de baja 15.349 militantes, el 8,16 %; han votado 109.428 (63,4 %) con 95.312 (87,1 %) votos afirmativos.

Termino con una reflexión y una pregunta: 95.312 militantes del PSOE avalan un acuerdo de gobernabilidad que desconocen y que afectará durante la próxima legislatura a 48.345.223 ciudadanos españoles. Si el asunto es de una magnitud que afecta al conjunto de la ciudadanía y al Estado ¿Por qué Pedro Sánchez no ha tenido la valentía de someter la consulta a todo el país?