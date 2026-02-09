Así están las playas de El Puerto tras los fuertes temporales

Las playas portuenses acusan los efectos de los últimos temporales, con multitud de objetos inusuales en la csoat, desde colmenas hasta numerosas ramas y maderas. Estas son algunas de las imágenes de La Puntilla, Valdelagrana y la Costa Oeste.
1/15Numerosas ramas han llegado hasta la costa.
2/15Los chiringuitos también se han visto afectados.
3/15Un casco de moto en la playa de Valdelagrana.
4/15Varias colmenas han llegado hasta la playa.
5/15Personal municipal trabajando en la limpieza.
6/15Las colmenas han llegado con la fuerza del Guadalete.