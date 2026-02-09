COAC 2026
Las playas del término municipal han resultado muy afectadas.
Así están las playas de El Puerto tras los fuertes temporales

Todo tipo de objetos han llegado hasta la costa, con la fuerza de las aguas del Guadalete

El temporal causa importantes daños en el litoral de El Puerto y activa los trabajos de emergencia

Las playas portuenses acusan los efectos de los últimos temporales, con multitud de objetos inusuales en la csoat, desde colmenas hasta numerosas ramas y maderas. Estas son algunas de las imágenes de La Puntilla, Valdelagrana y la Costa Oeste.

playas 5
1/15 Numerosas ramas han llegado hasta la costa.
624558900_1500112678785206_2465828110418826722_n
2/15 Los chiringuitos también se han visto afectados.
playas 3
3/15 Un casco de moto en la playa de Valdelagrana.
colmenas
4/15 Varias colmenas han llegado hasta la playa.
playas8
5/15 Personal municipal trabajando en la limpieza.
playas4
6/15 Las colmenas han llegado con la fuerza del Guadalete.
playas10
7/15 Otra imagen de los trabajos de limpieza.
playas11
8/15 Los accesos también han quedado dañados.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.59.05
9/15 Una garrada de combustible y una zodiac.
playas9
10/15 Faltaron bolsas para recoger los residuos.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.59.06
11/15 Muchas maderas han llegado hasta la playa.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.39.26
12/15 El personal de Playas, a pleno rendimiento.
playas12
13/15 Otra imagen de los trabajos de limpieza.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.34.41
14/15 La playa, este lunes.
playas13
15/15 Los operarios no paran en estos días.

