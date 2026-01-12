La plantilla de los autobuses urbanos de El Puerto denuncia sus condiciones de trabajo

El comité de empresa de la UTE Transporte Urbano de El Puerto de Santa María, formado por los sindicatos UGT, CCOO y CGT, denuncia las malas condiciones en que la plantilla de trabajadores realiza diariamente su trabajo. "Tenemos unas instalaciones obsoletas, donde los roedores campan a sus anchas, donde los días de lluvia las goteras son numerosas a lo largo y ancho de dichas instalaciones, donde la flota de autobuses se encuentra en un estado lamentable debido a su antigüedad, sin calefacción en invierno ni aire acondicionado en verano, produciéndose numerosas averías y la retirada los vehículos en plena jornada de trabajo, con el perjuicio y las molestias que se ocasionan a los ciudadanos", denuncian.

La plantilla de trabajadores también lamenta que "venimos sufriendo el retraso en la paga de las nóminas, siendo la del pasado mes de diciembre la más perjudicial para la plantilla, con consucuencias para las familias en unas fechas tan significativas".

De la misma manera denuncian "el atraso sistemático por parte del Ayuntamiento en la presentación y aprobación de un nuevo pliego de condiciones que de estabilidad a los trabajadores, y con ello un servicio de calidad a la ciudadanía", ya que la empresa arrastra ya cinco años sin contrato.

El grupo municipal socialista se interesó en el pleno de enero sobre la situación del pliego de condiciones, a lo que el portavoz del gobierno, Javier Bello, contestó que "se está trabajando en el nuevo pliego", añadiendo que esta semana la consultora tiene previsto enviar al Ayuntamiento el estudio de viabilidad,tras lo que se tendrá que hacer la estructura de costes antes de llevar a cabo la licitación.