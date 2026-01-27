El parlamentario de Vox Manuel Gavira culpa a la Junta de “arrebatar la dignidad al Vaporcito”

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha responsabilizado a la Junta de Andalucía, tanto al anterior gobierno socialista como el actual gobierno del PP, del abandono y la dejadez que ha sufrido el Adriano III, el Vapor de El Puerto, desde el momento en el que se hundió en el año 2011.

Y es que, según recuerda el parlamentario de Vox, el barco está catalogado como Bien de Interés Cultural desde el año 2001, siendo esta la máxima protección patrimonial. Desde entonces, según la Ley 14/2007, el Gobierno autonómico tiene la obligación de tutelar su conservación, aun tratándose de un bien privado actualmente en manos de la Asociación de Amigos de El Vaporcito, que ha tratado, sin éxito y sin ayuda, la recuperación de este símbolo de la Bahía de Cádiz.

Gavira señala que, según la normativa vigente, “la Consejería de Cultura es la responsable directa de la tutela por interés social, y la ley le permite acciones como ordenar obras, intervenir de oficio o incluso expropiarlo. No vale la excusa de que se trata de un bien privado, ya que esto no le exime de actuar para su conservación porque para eso precisamente está la Ley”, afirma el portavoz de Vox. Sin embargo, la Consejería de Cultura nunca llegó a calcular cuánto costaría salvar el Vaporcito, nunca hizo un estudio serio de viabilidad ni puso un euro sobre la mesa", afirma.

Además, se da la circunstancia de que las administraciones implicadas, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de El Puerto y la Autoridad Portuaria, se encuentran desde hace años bajo control del PP y “ninguna ha movido un dedo en todos estos años para evitar su deterioro y el lamentable final que está teniendo”, añade Gavira.

“Los gobiernos de la Junta de Andalucía, tanto el anterior del PSOE como el de ahora del PP, han arrebatado la dignidad al Vaporcito, demostrando una vez más que el bipartidismo tiene que ser definitivamente desterrado de nuestras instituciones porque sólo se traduce en promesas incumplidas, el deterioro y la destrucción de nuestras señas de identidad”.

Gavira recuerda que Vox ya presentó en el Parlamento en el año 2024 una Proposición No de Ley reclamando al Gobierno de Moreno Bonilla que proceda a la retirada de los restos del Adriano III del paseo fluvial de la ribera del Guadalete.

Por último, Gavira lamenta que “ni a socialistas ni populares les ha preocupado la historia, la tradición y el símbolo que representaba El Vapocito”.