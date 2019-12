La oposición critica los escasos temas de gestión de gobierno en el último pleno ordinario de 2019

La oposición municipal, y en especial el partido Adelante Andalucía, ha criticado que en el último pleno ordinario del año, correspondiente al mes de diciembre, de los 21 puntos que figuran en el orden del día tan sólo cuatro son propuestas del equipo de gobierno local, formado por PP y Ciudadanos y que además vienen a ser de mero trámite.

El último pleno ordinario de 2019 se celebra este miércoles, día 11, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de la Plaza Peral, a partir de las 18:00 horas. En dicho pleno, la mayor parte de las mociones son presentadas por la oposición municipal, aunque algunas de ellas tienen un carácter genérico, tratan asuntos generales que no obstante pueden tener repercusión en El Puerto, como es el caso de varias propuestas de Unión Portuense, entre otros.

Adelante El Puerto ha criticado al alcalde Germán Beardo que "pese a vender a bombo y platillo la capacidad de gestión y la preparación de su equipo, han pasado ya siete meses y no hay trabajo más allá de las cuestiones que venían tramitadas del mandato anterior, de manera que no sabemos nada del presupuesto municipal para 2020, a pesar del compromiso electoral de tenerlo listo para antes de final de año; no sabemos que está ocurriendo con las subvenciones de las asociaciones y colectivos, y no sabemos a qué esperan para convocar los diferentes consejos de participación sectoriales para rendir cuentas de su escasas gestión". Adelante ha presentado a pleno una moción para que se incluya en los presupuestos de este año una partida para el arreglo de caminos rurales.

El PSOE, por su parte, a través de la concejala María Eugenia Lara (ex edil de Cultura), ha solicitado en un escrito dirigido al propio alcalde y a la concejala de Cultura, Lola Campos, que se coloque en el salón de plenos el retrato de Rafael Alberti, "que debe ocupar el lugar que le corresponde como Alcalde Honorario Perpetuo, junto al de la Alcaldesa Perpetua, la Virgen de los Milagros". A escasos días de la conmemoración del cumpleaños del poeta (el 16 de diciembre), y aunque el asunto no se incluye en el orden del día, la concejala socialista considera que "es un acto de justicia que debemos a nuestro poeta más universal, que ha inspirado a tantas personas tanto artística como políticamente y que a pesar del exilio volvió con la mano abierta en señal de concordia".

En este sentido, el anterior equipo de gobierno (PSOE e IU) encargó realizar un retrato de Alberti con las medidas exactas del cuadro de la Patrona para que se pueda ubicar en la pared frontal del salón de plenos. El PSOE ha recordado que en la toma de posesión de la nueva Corporación en junio ya estuvieron los retratos de ambos y que la Secretaría General del Ayuntamiento ha corroborado que el retrato de Alberti "debe acompañar a la Corporación en el salón de plenos".

El PSOE critica que haya pasado el 20 aniversario del fallecimiento del poeta, en octubre, y no se haya realizado "evento notorio alguno por parte del Ayuntamiento, tratándose de la figura de Alberti". Por último, el PSOE solicita que en los próximos presupuestos municipales no se disminuyan las partidas para la Fundación, especialmente "tras el esfuerzo realizado para el pago de la gran deuda que tenía dicha fundación, que ascendía a más de 300.000 euros, y del incremento del número de exposiciones y actos que se hizo en el anterior mandato".

Como mociones plenarias el PSOE insta al equipo de gobierno a que incluya en los parques infantiles juegos que sean accesibles para niños y niñas; y que realice un estudio sobre la necesidad de ambulancias en la ciudad.

También los efectos de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid se reflejan en el pleno. De esta forma, Unión Portuense plantea que "es hora de actuar". El partido ya consiguió en un pleno anterior la aprobación de dos medidas en favor de la transición ecológica: la declaración de Emergencia Climática en el municipio portuense y la instalación de cargadores de suministro de electricidad para vehículos eléctricos en la vía pública. Ahora, en el pleno de este miércoles, el grupo liderado por Javier Botella presenta una moción para regular y fomentar el uso de patinetas eléctricas y vehículos de movilidad personal (VMP). Reclaman una normativa específica para el uso de los patinetes eléctricos, coincidiendo con el anuncio de una iniciativa de la DGT, que regule de igual forma las bicicletas y los VMP en general, aunque matizan que no quieren que sea restrictiva, sino flexible.

Por último, respecto a una cuestión que está suscitando controversia en los últimos tiempos, a raíz de las declaraciones de la ministra de Educación, el PP pide que se solicite al Gobierno de España "el respeto al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en todas sus modalidades: pública, concertada o privada", en la que incluye defender la red de centros concertados de El Puerto de Santa María, ya que según afirma el portavoz Javier Bello "son garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, como ha manifestado el tribunal Constitucional, y a la libertad de elección de las familias".

Adelante por su parte contrarresta la propuesta del PP con la presentación de una moción en la que "apuesta firmemente por la educación pública". Para que se inste a los gobiernos de España y a la Junta de Andalucía a adoptar medidas para lograr una red única de centros educativos públicos a través de la "supresión progresiva de los conciertos educativos". Adelante basa su moción en que "la Constitución establece que que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad en los centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos".

Por su parte, Vox El Puerto presenta varias mociones: insta al equipo de gobierno a solicitar a la Junta de Andalucía que en sus próximos presupuestos contemple la construcción de la nueva sede de los Juzgados en la Angelita Alta; a que la administración autonómica contemple en dichos presupuestos inversiones de calado para la EDAR Las Galeras e inicie el proyecto de la segunda depuradora. Ya por último, solicitan al equipo de gobierno la creación de un monumento, calle o plaza "dedicada a la reconciliación nacional". Esta moción puede traer cola, ya que en ella se "instará al equipo de gobierno a que modifique el nombre de las calles y plazas que cambiaron por motivos políticos", proponiendo que en su lugar "se otorguen a personalidades de nuestra ciudad que lo merezcan por su trayectoria empresarial o social, así como la creación de un monumento, plaza o calle dedicados a la reconciliación nacional".

Finalmente, se presenta una moción conjunta a la que se han sumado el PSOE, Adelante y Vox, y que ha sido promovida por Unión Portuense, en la que se insta a realizar los trámites para aprobar de manera oficial la bandera del municipio.