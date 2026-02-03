La nueva Sede Electrónica Municipal registra más de 5.200 solicitudes

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha confirmado el creciente uso de la nueva Sede Electrónica Municipal, puesta en marcha en fase de pruebas a finales de septiembre. Desde entonces, y en apenas cuatro meses, ya se han tramitado más de 5.236 solicitudes para realizar trámites a través de esta plataforma digital, consolidándose como una herramienta útil, accesible y cada vez más presente en el día a día de los ciudadanos portuenses.

Esta importante iniciativa forma parte del proyecto de Administración Electrónica 2.0 que está coordinando la empresa municipal tecnológica El Puerto Global dentro del Plan Estratégico de Modernización ‘El Puerto Ciudad Digital’. La Sede Electrónica está disponible las 24 horas de todos los días del año. Se puede acceder a ella fácilmente desde la portada del portal municipal www.elpuertodesantamaria.es o directamente a través de la url https://elpuertodesantamaria.sedelectronica.es.

Desde su activación en fase de pruebas a finales de septiembre, la Sede Electrónica ha experimentado una evolución muy positiva en su nivel de uso. Tras el primer mes de implantación progresiva, las cifras se duplicaron a comienzos de noviembre y continuaron aumentando hasta alcanzar cerca de 2.600 solicitudes de trámites registradas al cierre de ese mes. En enero, el volumen volvió a duplicarse, superando las 5.200 solicitudes. Esta evolución confirma la buena acogida de este nuevo canal digital del Ayuntamiento por parte de la ciudadanía portuense. Además, estos datos coinciden con el desarrollo de la segunda fase de la campaña de difusión e información impulsada por El Puerto Global para dar a conocer las ventajas de la Sede Electrónica Municipal.

Entre los trámites más frecuentes se encuentran: las instancias de carácter general, la aportación de documentos y las solicitudes relacionadas con actividades o instalaciones de Feria. Le siguen la presentación de contratos menores y las declaraciones responsables de obras. Además, también se están utilizando con frecuencia las copias de atestados e informes, los expedientes de ayudas sociales, la Declaración Responsable, la liquidación de plusvalía, las autorizaciones temporales de uso y ocupación de la vía pública, los Expedientes de Plusvalía (IIVTNU), los certificados o informes y las cesiones de uso de espacios y equipamientos.

El uso de la Instancia General ha disminuido en favor del uso de los trámites específicos, lo que permite que la administración local agilice los tiempos de tramitación, ya que de esta manera las solicitudes le llegan de manera directa al servicio competente. Esta situación se está produciendo, sobre todo, con las solicitudes de trámites relacionadas con la Feria y con las declaraciones responsables de obra.

Otro dato relevante que evidencia el éxito de la implantación de la nueva Sede electrónica es que, en tan sólo dos meses, el porcentaje de trámites municipales realizados de forma on line en el Ayuntamiento de El Puerto ha pasado del 22% al 41% del total. Cabe recordar que la plataforma está adaptada a dispositivos móviles, garantizando la accesibilidad para todos los usuarios. Además, está plenamente integrada con sistemas estatales como Cl@ve, SIR, DEHú o Notifica, lo que asegura la interoperabilidad y la validez legal de los procedimientos.

La buena acogida de la Sede Electrónica confirma que la ciudadanía valora contar con un canal sencillo, seguro y permanente para resolver sus gestiones. Desde el Ayuntamiento y El Puerto Global se anima a seguir utilizándola, ya que muchos trámites habituales pueden hacerse en línea en pocos minutos, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando los tiempos de respuesta.

Además, el sistema permite recibir notificaciones oficiales de forma electrónica, consultar expedientes, acceder al tablón digital de edictos y realizar pagos sin necesidad de acudir presencialmente.

El primer teniente de alcalde, delegado de Comunicación, Innovación y Administración Electrónica, y vicepresidente de El Puerto Global, Javier Bello, ha destacado que “esta herramienta está demostrando que funciona, que es útil y que cada vez más ciudadanos la usan para gestiones cotidianas”. “Queremos seguir facilitando el acceso y enseñando cómo sacarle partido, porque es una sede al servicio de todos y abierta todos los días, sin colas ni esperas”, ha añadido el edil.