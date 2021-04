La grúa municipal de El Puerto vuelve a funcionar tras la avería de este fin de semana

Desde primera hora de la mañana está trabajando la grúa "con absoluta normalidad". Así lo ha indicado el Ayuntamiento, que afirma que lo ocurrido este fin de semana "ha sido una avería puntual que ya se ha solucionado". Una de las primeras acciones realizadas por la grúa ha sido la retirada de un vehículo que resultó dañado a consecuencia de los incendios de contenedores registrados este fin de semana en la ciudad.

La oposición se ha mostrado crítica con la situación de la grúa municipal, en especial el PSOE e IU. De esta forma, el PSOE ha denunciado "la pésima gestión que la concejala popular Marina Peris viene realizando en el área de Seguridad, con la absoluta connivencia del alcalde Germán Beardo y su socio, Curro Martínez. Ya no se trata solo de que aún no han sido capaces de sacar el contrato definitivo del servicio municipal de grúa, sino de la actitud prepotente de una concejala que, en vez de trabajar, se dedica a atacar en redes sociales a los agentes de policía”.

El portavoz del grupo socialista, Ángel Mª. González, ha explicado que “el servicio de grúa viene prestándose de forma inestable desde la llegada de Germán Beardo a la Alcaldía. Y cuando el sindicato mayoritario de Policía Local, la UPLBA, ha denunciado la situación, a la concejala de Seguridad no se le ocurre otra cosa que acusar a los representantes sindicales de ‘echar por tierra la labor de los policías’”.

Actitud que, a juicio de González, “lo que denota es la prepotencia y la falta de capacidad de Marina Peris para reconocer la situación y admitir su responsabilidad, junto con el alcalde, del auténtico desastre de gestión en el que está inmersa la grúa municipal desde que gobiernan PP y Cs”.

En este sentido, hay que recordar que el pasado verano la ciudad "estuvo sin vehículos policiales, y cuando tenían disponibilidad de ellos, había días que no podían repostar, por lo que tampoco podían usarse; han estado faltos de vestuario; no hubo servicio de patrullas en las playas; no han tenido los Epis suficientes, etcétera".

Por ello, los socialistas no entienden esta "salida de tono" del gobierno local y califican de “vergonzosa la actitud de PP y Cs, que en vez de aportar las soluciones prometidas ahora intentan de culpar a los representantes de los trabajadores de su pésima gestión; cuando los verdaderos responsables de todo ello son Germán Beardo y Curro Martínez, por su evidente incapacidad para estar al frente de una ciudad como El Puerto de Santa María”.

Por su parte, José Luis Bueno, el coordinador local y concejal de IU y concejal en el Ayuntamiento de El Puerto ha subrayado que “en estos dos años de mandato la situación del servicio de grúa es un ejemplo perfecto del caos en el que PP y Cs han sumido al ayuntamiento”.

Para Bueno, esta situación es responsabilidad directa de la concejala de seguridad, Marina Peris, “que todavía no ha sido capaz de aportar nada positivo al gobierno local, al contrario, cada vez que suena su nombre va unido a una metedura de pata”. En este caso, continúa Bueno, “en vez de gestionar un nuevo contrato para la grúa municipal cuando debía hacerlo, sólo puso un parche que se está alargando demasiado en el tiempo mientras la ciudadanía portuense vuelve a no tener servicio de grúa municipal”.

Para Bueno, “esta situación vuelve a repetirse, ya que cabe recordar que durante el pasado 2020 el servicio de grúa estuvo inactivo durante varios meses debido a la deuda que el Ayuntamiento tenía con la anterior empresa y que acabó por solventarse tirando de improvisación, haciendo un contrato menor en el cual, la empresa adjudicataria, no tiene obligación de hacer frente al arreglo de la grúa, por lo esta situación puede volver a producirse de nuevo” explica el edil.

Ante esta situación, "nadie del gobierno ha salido a explicar qué está ocurriendo, parece que cuando hay problemas no quieren salir en la foto” señala el coordinador local de IU. “La ciudadanía no está informada, ni las asociaciones de vecinos y al final quien da la cara es la plantilla de la Policía Local” explica.

Por ello, “desde IU pediremos responsabilidades y exigiremos a la concejala competente que saque el pliego de condiciones de la grúa municipal de forma urgente o de lo contrario asuma su culpa y dimita” porque “no puede ser que día tras día sea la ciudadanía portuense la que se vea afectada por la incapacidad de este equipo de gobierno”.