Un merecido homenaje al sector turístico portuense

El salón de la Fundación Osborne, en la calle Los Moros, se quedó pequeño para acoger el acto de reconocimiento al sector hostelero portuense, organizado por la Concejalía de Turismo. También se reconoció en el mismo acto la trayectoria de los propietarios del bar Brillante, Antonio Mena Rodríguez y Regla Reyes Saucedo, tras su reciente jubilación.

La cita tuvo un invitado de excepción, el periodista Carlos Herrera, un habitual del Bar Brillante que pronunció un celebrado discurso, y contó con la presencia de una amplia representación de los sectores turístico y hostelero portuenses.

El encargado de abrir el acto fue el presidente del Grupo Osborne, Ignacio Osborne, que dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la hostelería el ejercicio de resistencia realizado durante la pandemia, cuando se les criminalizó en muchas ocasiones, la mayoría de ellas sin fundamento. "Habéis sido los grandes sufridores e incomprendidos", les dijo a los empresarios asistentes, para agradecerles su labor en la posterior recuperación económica.

El concejal de Turismo, Curro Martínez, ejerció además de maestro de ceremonias y explicó que con este galardón municipal de nueva creación se quiere agradecer, en esta primera edición, la labor del sector turístico durante la pandemia, valorando de esta manera el gran esfuerzo que han realizado en estos últimos meses.

La delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, María Jesús Herencia, incidió en que este sector ha sido "el gran damnificado de la pandemia" y les aseguró a los empresarios presentes que habían estado "a la altura de las circunstancias".

Para la delegada "no hay galardón suficiente para agradecer el esfuerzo realizado", destacando que "la provincia de Cádiz ha estado a la altura, consiguiendo en este último verano una gran ocupación turística. Sois el motor de la economía y de la creación de empleo", les dijo a los presentes, pidiendo un aplauso para todo el sector.

Por parte de la Diputación Provincial intervino David de la Encina, quien agradeció su presencia a Carlos Herrera y Antoñín Sánchez Fariñas, otro gran embajador del bar Brilante. En palabras del diputado "El Puerto tiene que reposicionarse y recuperar su espacio en el mundo del turismo, volviendo a ser referente". En cuanto al premio concedido a los propietarios de El Brillante, destacó su trayectoria de más de 40 años contribuyendo a engrandecer la oferta gastronómica de El Puerto".

El periodista Carlos Herrera recordó en su discurso cómo conoció el bar, una tarde de agosto, de la mano de Antoñín Sánchez Fariñas y con su particular estilo relató varias anécdotas de sus vivencias con Antonio y Regli. Destacó sobre todo la naturalidad que se respiraba en su bar y la maestría de especialidades como el atún encebollado, "que no he vuelto a probar desde que cerrasteis", les dijo, para concluir diciendo que el bar Brillante "era una casa en la que cabían todos".

Tras recibir el premio de las manos del comunicador, Antonio agradeció el galardón señalando que "no sé si nos lo merecemos, pero algo habremos hecho bien".

Tras la entrega de este premio llegó el segundo de la jornada, en este caso al sector turístico local, que recibió en representación de todos sus compañeros el co-fundador de la galería Casa de Indias, César Jiménez, quien defendió la importancia de contar en El Puerto con un turismo cultural y de calidad.

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde, Germán Beardo, que agradeció la labor del sector turístico, destacando su recuperación este último verano y rememoró algunas vivencias personales relacionadas con el bar Brillante.

Al término del acto se ofreció un aperitivo servido por los alumnos de la escuela de gastronomía de la Fundación Osborne, en el que se pudo brindar con vino de la tierra por el futuro del sector.