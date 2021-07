Las letras de Beret se hacen fuertes en Dsoko

En la noche del sábado el escenario de DSoko, junto al río Guadalete en El Puerto de Santa María, acogía una de las actuaciones más esperadas del verano, la del sevillano Beret, que en apenas dos años desde la publicación de su primer disco, Prisma, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del panorama nacional.

Francisco Javier Álvarez Beret, Beret a secas para sus seguidores, salía al escenario acompañado de una potente banda de seis músicos y lo hacía con energía, a los sones de uno de sus mayores éxitos, Si por mi fuera, ataviado con pantalones negros y camisa de flores.

Desde los primeros acordes ya quedó claro que el variopinto público que llenaba el recinto iba a tiro hecho, sabiendo lo que esperaba, conectar con unas letras llenas de sentimientos y sensibilidad con las que Beret ha logrado meterse en el bolsillo a una legión de seguidores.

A Beret se le notó cómodo en todo momento, con ganas de conectar con su público, que le jaleaba ante la mínima sugerencia del artista. La escenografía, sencilla pero efectiva, se apoyaba también en imágenes proyectadas en dos pantallas y unos cañones de humo que se accionaban en los momentos oportunos. Buena parte del concierto transcurrió de día, ya que debido a las restricciones horarias impuestas por la pandemia los espectáculos comienzan ahora a las nueve de la noche.

Ese ambiente diurno, algo extraño para un concierto, cambió de giro ya con el anochecer y la entrada en funcionamiento de un efectista juego de luces. El concierto iba avanzando a través de las canciones que el público coreaba de principio a fin. "Hacía mucho que no nos subíamos a un escenario, llevamos tres o cuatro conciertos de esta gira y se nota la energía", explicaba el artista, que regalaba bises a capela de algunas de sus canciones más conocidas, feliz de ver cómo el público le acompañaba en todo momento.

Durante una hora y media Beret fue desgranando sus canciones, desde las más conocidas hasta algunas de sus comienzos en las que apenas llenaba salas de 50 personas, como él mismo recordó, casi sin creerse aún la repercusión alcanzada en tan poco tiempo, un artista ya consagrado pero aún con la humildad de un principiante.

Tan a gusto estaba Beret en el escenario que incluso se atrevió con un tema que no suele cantar en directo, Te estás olvidando de mi. No podía faltar tampoco uno de sus últimos éxitos, Porfa no te vayas, que suena estos días en las emisoras comerciales a todas horas junto con la banda Morat.

Tras un primer amago de concluir el concierto, y ante las peticiones del público, Beret y su banda volvieron a salir al escenario para interpretar el que hasta la fecha es su tema más conocido, Lo siento, que le hizo dar el salto a la fama y con la que el público se volcó, con el auditorio cantando todos a una.

Beret acabó su concierto en El Puerto con una foto de recuerdo desde el escenario, con una sonrisa en la boca y agradeciendo al público sus ganas y su entusiasmo en una noche tan especial.