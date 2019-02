Juan de la Cosa, más vivo que nunca en el colegio de Las Esclavas

Hace aproximadamente ocho meses, concretamente el 15 de junio del año pasado, el colegio de Las Esclavas se comprometía a continuar con la labor de investigación y divulgación de la figura de Juan de la Cosa, el cartógrafo y navegante español que finalizó en El Puerto el primer mapa mundi de la historia. Aquel día, en un acto al que también acudió el alcalde David de la Encina, el colegio se convertía en el primer centro del mundo en recibir una réplica de este documento “muy similar al que se sigue usando hoy en día” -explicaba durante el acto el capitán de fragata Gerardo Rodríguez- por parte de la fundación Carta Juan de la Cosa y de su presidente, Juan Antonio Lago, marqués de Castell-Florite.

Y efectivamente, han cumplido su palabra. Sin ir más lejos, ayer por la mañana, el profesor José Alberto de La Riva Pérez -docente del Centro Inglés y que demostró tener un gran conocimiento sobre el tema- ofreció a los alumnos de primaria y secundaria la charla Juan de la Cosa, navegante, emprendedor y dibujante. En ella este profesional, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y responsable del proyecto Cicerón en el colegio bilingüe, volvió a profundizar en la importancia de este documento cartográfico tan significativo en su tiempo (pleno siglo XVI), como en la actualidad, donde aún se puede contrastar la magnífica exactitud de la elaboración de este documento, datado en el año 1500, cuando no existían GPS’s, ni drones ni cámaras fotográficas.

Ya no sólo es el qué; sino el cómo. Ya no sólo es el contenido; sino el continente. Y ayer De la Riva demostró ser un gran orador que de una manera dinámica, y a través de mecanismos de enseñanza innovadores, consiguió reforzar en el alumnado no sólo el hecho histórico en sí, sino algo mucho más importante: incidió en las causas y consecuencias. Esto ha permitido a los alumnos relacionar la creación del mapa con otros conceptos históricos, como el descubrimiento de América, los Reyes Católicos, la presencia del Imperio Otomano en la actual Turquía, la importancia de las rutas comerciales o el Tratado de Tordesillas.

En concreto a Jimena, una de las alumnas, le inquietaba mucho saber si la carta de Juan de la Cosa se realizó antes o después de la firma de dicho tratado entre España y Portugal. Una duda cuanto menos curiosa para una niña de 11 años. Ahora ha llegado el momento de que el colegio recolecte los frutos de todo un curso de trabajo. Sin duda algunas, Juan de la Cosa es ya uno más dentro de las aulas de este colegio.