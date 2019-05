La interventora denuncia a David de la Encina por difundir una conversación

Ante la supuesta denuncia presentada en Comisaría por la interventora municipal, María Dolores Guerrero, contra el equipo de gobierno municipal, por la difusión de un audio en el que se escucha al alcalde, David de la Encina, lamentando las trabas que se encuentran los clubes deportivos locales para cobrar las subvenciones comprometidas, el primer edil en funciones ha expresado su "sorpresa" y ha achacado esta situación a que "hace año y medio se le abrió expediente a la titular de Intervención y desde ahí, las relaciones son tensas".

David de la Encina explica que "respetamos y valoramos al órgano fiscalizador de los políticos, y estamos encantados de contar con habilitados nacionales rigurosos y serios. Hasta ahora las relaciones habían sido cordiales, siendo todos ellos habilitados nacionales extremadamente rigurosos" y añade que en el caso de la actual interventora "la situación tiene más que ver con las relaciones personales".

El alcalde en funciones considera que la conversación difundida, en la que sólo se escucha su propia voz, "no era secreta". En la misma el alcalde verbaliza "nuestra desazón porque no se pagan las subvenciones a los deportistas de base, con reparos por parte de Intervención. ¿Qué problema hay para que el deporte de base no cobre las ayudas comprometidas?. Respetamos la fiscalización, pero hay técnicos de Deportes que no ven inconveniente en estas subvenciones e Intervención sí. Yo solo pido explicaciones de por qué no se cobra para poder subsanarlo, no hay nada reprochable, no se revela ningún secreto", al tiempo que insiste en que la tensión con la interventora desde hace tiempo "es sobradamente conocida".

Esta conversación, de la que se había cortado la voz de la interventora, se difundió en los días previos a las elecciones en redes sociales, tras un pleno en el que se iban a abordar los problemas de los clubes amateurs para cobrar las ayudas municipales.