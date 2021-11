Las instalaciones deportivas municipales en El Puerto, sin agua caliente por el corte de suministro de propano

Los clubes deportivos que vienen utilizando como sede de sus encuentros y entrenamientos alguna de las instalaciones deportivas municipales, como el pabellón cubierto Ramón Velázquez, la ciudad deportiva Rafael Sánchez o el pabellón Jóvenes Portuenses, están muy descontentos con las circunstancias en las que tienen que utilizar estas instalaciones desde hace ya meses.

A la ya conocida falta de oficiales de primera para atender el mantenimiento y funcionamiento de estas instalaciones hay que sumar ahora otro problema, como es la falta de agua caliente en los vestuarios.

Desde hace ya algún tiempo la suministradora Repsol ha cortado el suministro de gas propano al Ayuntamiento, por el impago de facturas pendientes, lo que hace que los deportistas no puedan ducharse tras los entrenamientos y partidos con agua caliente, a pesar de las bajas temperaturas. La concejala de Deportes, Lola Campos, reconoce el problema y asegura que "estamos trabajando para poder solucionarlo cuanto antes. Desde la Concejalía de Deportes hemos solicitado que se agilice al máximo el pago de las facturas pendientes para que los usuarios de las instalaciones deportivas puedan tener acceso a agua caliente, ya que con las placas solares no se puede cubrir la demanda", reconoce.

Incluso los equipos locales tienen que advertir de la situación a los visitantes, para anunciarles que a la hora de la ducha es posible que se encuentren con el agua fría.

En la pista de la Angelita Alta también hay problemas con el funcionamiento de la caldera, lo que viene a empeorar aún más la situación.

Esta situación se viene a sumar a la de los contratiempos que supone la falta de personal municipal en estas instalaciones, un auténtico problema que dura ya muchos meses. En determinadas fechas en algunas de estas instalaciones no hay personal para montar y desmontar las pistas entre una y otra competición, quedando las instalaciones con la única supervisión de un vigilante de seguridad, y en ocasiones incluso se han dado instrucciones por escrito a los equipos por parte de los técnicos de Deportes para que no se monten y desmonten redes o canastas, aunque son precisamente los equipos los que tienen que encargarse de estas cosas al no haber trabajadores disponibles.

Sobre este asunto Lola Campos afirma que "le hemos dado prioridad a la contratación de personal para las instalaciones deportivas y estamos a la espera de que en breve salgan algunas de la plazas que hemos solicitado desde la Concejalía de Deportes".

De momento, no obstante, las instalaciones deportivas siguen en precario, sobre todo el pabellón cubierto, aunque oros enclaves tan grandes como la Ciudad Deportiva, con más de 48.000 metros, hay días que están atendidos por un solo oficial. Desde luego estas carencias y esta precariedad no son la mejor manera de fomentar el deporte de base.