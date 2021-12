"Es inadmisible que el PP desprecie a Alberti con la intención que lo hace de polarizar a la sociedad"

El PSOE ha denunciado el trato dado a la figura del poeta Rafael Alberti por parte del PP en el Pleno Extraordinario y Solemne de entrega de las distinciones a personalidades, entidades e instituciones, donde se eludió por dicho partido de gobierno cualquier referencia al insigne escritor de El Puerto.

En este sentido, los socialistas han subrayado que "una ciudad abierta y tolerante, que se tiene por diversa y donde la ciudadanía da ejemplo de respetar esa pluralidad ideológica que es sana en cualquier sociedad, lamentamos que quienes gobiernan en El Puerto, el Partido Popular en concreto, sigue siendo un PP rancio, casposo, sectario y rupturista entre la sociedad".

El secretario local del PSOE, David de la Encina, denuncia que “en el pleno solemne de la ciudad, en la imposición de medallas y de títulos a representantes de nuestra sociedad y, haciendo memoria de quienes han marcado la historia del gran Puerto de Santa María, desde el Partido Popular se omitió intencionadamente el nombre, la figura, el legado y la obra de, probablemente, uno de los portuenses más insignes, Rafael Alberti. Dándose la circunstancia, además, de que ayer se cumplía el 119 aniversario de su nacimiento”. Cabe recordar que la omisión se produjo en especial durante la intervención del portavoz Javier Bello, que cito a dos personalidades del mundo de la cultura de El Puerto, sin hacer referencia alguna al poeta portuense, miembro destacado de la generación del 27.

Rafael Alberti ha sido reconocido siempre. “Y justamente, ayer en el día solemne de la ciudad, no se le ocurre otra cosa al representante del Partido Popular de El Puerto, además de una manera evidentemente intencionada, omitir el nombre de Rafael Alberti de la relación de portuenses a los que honrar”, ha señalado De la Encina. "Es inadmisible que el PP desprecie de esta manera, y además sobre todo con la intención que lo hace de polarizar la sociedad en izquierda y derecha, en míos o no míos. De manera que no admitimos que el PP de El Puerto haya bastardeado la persona, la figura y la obra de Rafael Alberti por el hecho de entender ellos que es un artista vinculado quizás a la izquierda".

Desde el PSOE lamentamos un Partido Popular en El Puerto "tan trasnochado, sectario y dogmático, y que pretenda romper la sociedad en izquierda y derecha, en malos y buenos". "Para nosotros", añade el PSOE, "los artistas y las grandes personas que son referentes de una sociedad están y deben estar por encima de los partidismos y no entendemos que desde el Partido Popular se excluya en la relación de portuenses ilustres a Rafael Alberti, como desde luego nosotros no aplicamos la exclusión de ningún portuense y referente en la honra que se le debe tener a cualquier persona cuya obra haya sido grande”, sentencia el edil.

De la Encina lamenta que “este sea el Partido Popular que tenemos, el que luego se rasga las vestiduras cuando se habla de algún representante de otra onda ideológica y, sin embargo, ellos son los primeros en, intencionadamente, excluir a todo aquel que no le parecía de su propia ideología. Rafael Alberti siempre estuvo por encima de eso y, desde luego la sociedad de El Puerto está muy por encima de Beardo y su corte de malos representantes de un Partido Popular que entendemos que es otra cosa, no lo que tenemos aquí en El Puerto lamentablemente”.

A la omisión intencionada del PP de la figura de Alberti en el acto solemne de ayer se suma que, siendo el poeta alcalde perpetuo, su retrato tampoco presidió el pleno solemne.