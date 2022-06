Los hosteleros portuenses, hartos de Pozos Dulces

La Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro de El Puerto de Santa María ha querido hacer público su malestar "por la degradante situación de Pozos Dulces, su visual deterioro y la dejadez de su adecentamiento por parte del Ayuntamiento".

La agrupación exige, más allá de que se de una solución al proyecto, la limpieza, retirada de malas hierbas así como la colocación de un nuevo vallado, "digno y acorde a la entrada del centro de una ciudad turística a las puertas de la temporada alta y a la espera de recibir a miles de turistas que buscan su ansiado descanso en lo que entienden como su paraíso particular y que nada más llegar se van a encontrar, otro año más, un descampado lleno de malezas, hierros, escombros dejado y olvidado como si de un rincón perdido se tratara", lamentan.

"La entrada principal al centro de la ciudad ha pasado de tener un arco del triunfo a un agujero de las lamentaciones", añaden. "Somos conscientes y sabedores de las complicaciones legales y burocráticas que conlleva el tan ansiado fin de esas obras, aunque sean sin parking subterráneo, pero no podemos entender como nadie por parte del Ayuntamiento pone de su parte para que no sea la vergüenza visible de lo que no se ha sido capaz de hacer".

Desde la agrupación recuerdan que "los empresarios de esta ciudad nos afanamos en tener nuestros negocios pulcros y atractivos para vecinos y visitantes, sin embargo entendemos que todo este esfuerzo se tira por tierra desde la administración debido a su pasotismo generalizado en sus competencias urbanísticas y de adecuación del entorno. Estamos hartos de Pozos Dulces, hartos de sus incomodidades, hartos de la falta de soluciones, hartos de su deterioro, hartos del pasotismo institucional. Hartos estamos todos los portuenses y somos los hosteleros como colectivo de peso en el centro de la ciudad los que creemos que tenemos la obligación de dar las quejas y exigir una solución ya".

Por todo ello la entidad espera "que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra y actúe o mande actuar a quien corresponda en la limpieza y adecentamiento de Pozos Dulces mientras esperamos la adjudicación y pronta finalización de los obras por el bien de la ciudad, sus ciudadanos y sus negocios".

Hay que recordar que la asociación de comerciantes Revive El Puerto convocó hace unos meses una concentración de protesta en Pozos Dulces para protestar por su estado, una concentración que fue desconvocada al comprometerse el gobierno municipal a comenzar las obras de restitución de la zona para mediados de este mes de junio, aunque los trabajos aún no han comenzado.