La cabalgata de Reyes aprueba con nota en el horario de mediodía

¿Cabalgata por la mañana?, ¿o cabalgata por la tarde? Esa era la cuestión. Durante varios meses la polémica en El Puerto ha girado en torno a este tema. Pero finalmente -más allá de la recogida de firmas que comenzó en noviembre con la que se pretendía presionar al Ayuntamiento para volver al horario de tarde-, el asunto se ha aclarado por sí solo al quedar más que demostrado que la cabalgata en el horario de mediodía funciona a las mil maravillas.

Al menos esto es lo que se puede deducir tras escuchar la opinión de la mayoría de los hosteleros del centro. Es cierto que, en relación a este tema, ninguno se quiere coger los dedos hablando de cifras de ventas. Mientras unos aseguran con certeza que este año ha habido más gente en la calle gracias al cambio de horario, otros -mucho más cautelosos-, afirman que “hubo mucho jaleo, pero nada fuera de lo normal”. Cada cual habla de la feria según le va en ella. Sin embargo, a pesar de las diferencias, todos coinciden en un mismo hecho: a diferencia del antiguo horario de tarde, donde la gente sólo salía por la tarde, con este nuevo programa el ambiente en la ciudad se mantuvo durante todo el día. “Si la cabalgata sale a las 17:30 horas como antes, es lógico que por la mañana en el centro no haya nadie”, explica uno de los empleados del bar Er-Beti (calle Misericordia, 7). “Pero si los Reyes salen al mediodía y se llevan toda la tarde en la calle, la gente aprovecha para tomar la cervecita, la tapa, y luego la copa. Al final, a las 19:00 horas, cuando ya se han recogido los Reyes, aprovechas, les das algo de cenar a los niños y de ahí para casa”.

Ha quedado demostrado que lo que en el 2018 surgió como un experimento -cuando bajo la amenaza de lluvia Ana María Arias cambió la hora de salida del Cortejo Real a las 09:00 horas-, en este año se ha convertido en un acierto que, lejos de lo que se esperaba, ha activado el consumo en la ciudad durante todo el fin de semana. En principio, tras ver el éxito obtenido, se puede pensar que mucha gente dejó de salir al día siguiente, 6 de enero, jornada donde tradicionalmente muchas familias salen a comer a la calle para intercambiar los regalos. No obstante, según lo explicado por algunos propietarios, este año el portuense “ha decidido salir los dos días, y ha elegido distintos sitios dependiendo del momento”. Mientras que el sábado durante el desfile el premio se lo llevaron los bares de copas y de tapas, el domingo los restaurantes de mesa y mantel estuvieron repletos de comensales. “El sábado fue más un día de cervecitas y de barra, posiblemente por el jaleo. Pero el día siguiente fue también muy bueno”, explican desde el bar-restaurante Zaccaría (calle Luna, 17). “El domingo la gente quería otro ambiente, mucho más íntimo y formal”. Aunque en términos económicos y de público el resultado ha sido muy bueno, no hay tampoco que olvidar a los niños, la parte más importante de toda esta fiesta. En este sentido hay que destacar que en su caso el nuevo programa de actos se ha mostrado especialmente adecuado para ellos ya que la hora de finalización, que se ha adelantado casi en tres horas, es mucho más conveniente teniendo en cuenta que el momento de irse a la cama, especialmente esa noche, no puede retrasarse.