El gobierno trabaja para llevar otra vez a pleno el déficit de Suvipuerto

Roselló insiste en una cuestión: “Si la oposición no quiere que el Ayuntamiento aporte dinero a una empresa como Suvipuerto que diga al menos de dónde sacamos el dinero, porque solo hay tres caminos por la desde el gobierno no estamos dispuestos a pasar . Ni aumentando ingresos, porque supone aumentar el alquiler a familias sin recursos; ni reduciendo gastos , porque supone despidos; ni descapitalizando la empresa, porque supone vender viviendas y dejar en la calle a estas familias”.

La concejala explica que “ante una realidad en la que está en juego el derecho a la vivienda de 364 familias el Ayuntamiento debe intervenir desde lo público , para que estas personas no se queden en la calle, sin techo , por falta de recursos económicos”.

Matilde Roselló asegura no entender la postura de la oposición, al considerarla “de muy poca sensibilidad social , dado el objeto de Suvipuerto que no es otro que el de velar por la continuidad de las familias en las viviendas municipales garantizando un derecho constitucional tan básico y fundamental como es el derecho a la vivienda y de forma especial de familias con pocos recursos económicos”.

El PP considera que la deuda que se ha generado es “inaceptable”

El secretario general del Partido Popular, Javier Bello, considera que “los únicos culpables de la ruina de Suvipuerto son de la Encina y Fernández. Cuando el PP gobernó se tomaron medidas importantes para darle viabilidad a la empresa, y sin embargo la irresponsabilidad de PSOE e IU está llevando a Suvipuerto a la quiebra. La realidad es desastrosa, lleva aumentando su deuda todo el mandato municipal, desde que Matilde Roselló tomó la presidencia de la empresa municipal”. Para Bello “es un despropósito que los portuenses tengamos que pagar con nuestros impuestos la incapacidad de De la Encina y Roselló. La deuda se ha multiplicado por cinco por el impago de los alquileres, algo que es inaceptable. Suvipuerto debería hacer un plan municipal de vivienda, rehabilitar el centro y hacer viviendas para jóvenes, no para que todos los portuenses paguen los alquileres de Suvipuerto o para hacer la vista gorda con los okupas. Mientras se sigan permitiendo impagos y creciendo la deuda no habrá solución. No vamos a permitir que los portuenses paguen con sus impuestos la fiesta de PSOE e IU. Es inaceptable tener que oír del derrotado Antonio Fernández que la oposición quiere hacer un uso torticero de Suvipuerto”, concluye.