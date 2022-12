El PSOE insiste en que se aclaren las "mentiras" del gobierno municipal portuense sobre el caso del escolta

El PSOE de El Puerto ha pedido la dimisión de la cúpula del Partido Popular de El Puerto por "mentir al pleno" con relación a la polémica sobre el agente de la Policía Local que dio positivo en alcoholemia en un control policial durante el pasado puente festivo.

El candidato socialista a la Alcaldía, David de la Encina, denuncia que “han quedado demostradas las mentiras de Beardo y su equipo, quien además no fue capaz de responder a ninguna de las cuestiones que le planteamos en el último pleno con motivo del caso del escolta que dio positivo en la tasa de alcoholemia mientras conducía un vehículo oficial”.

Como ha confirmado De la Encina “ya ha quedado demostrado, y así se puede apreciar en las fotografías que se han hecho públicas, que Beardo mintió con relación a la furgoneta de alquileres de lujo, porque sí tenía autorización de vehículo oficial, autorización que estaba firmada por la concejala de Seguridad Marina Peris, a pesar de que ella lo negó en pleno”.

Para el PSOE "siendo esto grave, más lo es la actitud del alcalde, quien no ha sido capaz de dar respuesta a ninguna de las cuestiones que desde el PSOE le planteamos en el pleno”, indica De la Encina, quien señala que “estamos a la espera de que Beardo responda a estas cuestiones sobre lo ocurrido: ¿Por qué dijo que el vehículo no era oficial? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga la gasolina? ¿Por qué lleva el alcalde dos escoltas? ¿Por qué a estos dos escoltas se les ha visto en eventos y fiestas con miembros del equipo de gobierno? Si no hacen funciones de escoltas, ¿Por qué van armados y acompañando a determinados políticos y asesores? ¿Cómo se les eligió? Si no son escoltas ¿Por qué hacen la función de chófer si eso no corresponde a las funciones de Policía Local? ¿Hubo una orden para reclutar a estos agentes? ¿Por qué sacó el gobierno el comunicado que sacó?".

Como sostienen desde el PSOE “la falta de transparencia e información en este tema y las continuas mentiras que vierten Beardo y su portavoz causan más sospechas sobre un caso que es la vergüenza de nuestra ciudad y que no es baladí, pues daña de manera grave la imagen de El Puerto y del Ayuntamiento”.

Dispensa de uniformidad para dos agentes para protección de autoridades

Por otra parte, en relación a la función de estos dos policías, este medio ha podido confirmar que desde el pasado 26 de mayo tanto el agente implicado en este suceso como otro policía local cuentan con una dispensa para el uso del uniforme para la prestación de varios servicios, siendo el primero de ellos "la protección de autoridades e instalaciones en el ámbito municipal", es decir, lo que coloquialmente se conoce como escoltas, cuya segunda acepción en el diccionario de la RAE es "protección o custodia, generalmente policial, que tienen determinadas personas por razones de seguridad".

El resto de servicios asignados a estos dos agentes son policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y otras disposiciones y colaboración en atención a menores y a la familia.