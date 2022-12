Un escolta de Beardo, detenido el pasado viernes por dar positivo en alcohol mientras conducía el coche oficial de madrugada

Agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María detuvieron en la madrugada del pasado viernes al sábado, en pleno puente festivo, a uno de sus compañeros que desde hace meses viene ejerciendo la labor de escolta del alcalde portuense, Germán Beardo.

Los hechos ocurrieron cuando una furgoneta Ford Transit de color negro, que es utilizada para el traslado oficial del alcalde y otros concejales del equipo de gobierno, circulaba a las cinco y media de la madrugada por las inmediaciones del centro comercial de Vistahermosa. La conducción errática del vehículo llamó la atención de los agentes, que le dieron el alto, siendo el conductor uno de los policías destinados al servicio del alcalde.

Se da la circunstancia de que el policía detenido portaba su arma reglamentaria, una pistola. El agente fue trasladado por sus compañeros a la Jefatura de la Policía Local, donde se le realizó la prueba de alcoholemia en un coche con mamparas especialmente destinado a este tipo de diligencias. El resultado del tes de alcoholemia fue positivo. No se le pudo realizar la prueba de ingesta de estupefacientes al no haber en ese momento ningún agente con el curso de formación necesario para ello, aunque se encontraron en el vehículo dos posturas de cocaína. Aunque se avisó a la Guardia Civil para la realización de esta prueba específica, los agentes de la Benemérita no llegaron a desplazarse al no haberse producido un accidente de tráfico. También se le retiró al agente el arma.

Tras levantarse acta de los hechos el asunto pasó a manos del Juzgado, donde en estos días se tiene que celebrar un juicio rápido.

Hay que recordar que hace algunos meses dos de los agentes de la Policía Local, elegidos por el alcalde, pasaron a prestar servicio bajo sus órdenes, ejerciendo como escoltas y también conduciendo el vehículo oficial para traslados del alcalde o concejales del equipo de gobierno. En este caso el agente conducía el vehículo oficial fuera de sus horas de servicio.

Según ha podido saber este medio, en su día la decisión del alcalde de destinar dos agentes a su servicio y bajo sus órdenes directas contó con el criterio en contra del jefe de la Policía Local, que consideró poco acertada la decisión teniendo en cuenta la escasez de policías locales que prestan servicio en la ciudad.