El sindicato UPLBA lamenta la falta de grúa y la escasez de agentes de la Policía Local disponibles en El Puerto

El sindicato mayoritario en la Jefatura de la Policía Local, la UPLBA, ha emitido una nota de prensa en la que señala que "después de más de tres años de gobierno, los actuales responsables políticos no han sabido resolver los problemas que venía acarreando la gestión municipal en torno al Área de Seguridad".

Para el sindicato "el servicio de grúa debe ser considerado como algo esencial, ya que son numerosos los requerimientos ciudadanos que son solventados con su actuación, de la misma manera que contribuye activamente a la eficacia del ordenamiento del tráfico. La falta continuada de este servicio hace que, en muchas ocasiones, la actuación de los agentes de policía se vea mermada o simplemente no se pueda llevar cabo. Por ello manifestemos públicamente nuestra más enérgica protesta ante la falta total de gestión municipal para mantener un servicio de calidad. La nefasta gestión demostrada, unas veces por no cumplir con los plazos de contratación del servicio y otras muchas por no cumplir con los pagos correspondientes a las empresas adjudicatarias, hace que continuamente el Ayuntamiento deje de ofrecer a los ciudadanos este servicio esencial".

Como siempre y ante la presión que genera la falta de grúa en épocas navideñas, el sindicato considera que "se solventará momentáneamente el problema, librando el pago de alguna de las mensualidades que se le adeudan a la empresa propietaria de la grúa, intentando disipar hasta la próxima vez el cabreo de los ciudadanos, las deficiencias en el tráfico y las continuas excusas que desde la Policía Local debemos estar dando cada vez que un ciudadano requiere la actuación del desaparecido servicio municipal de grúa".

Por otro lado desde el sindicato advierten a los ciudadanos portuenses que "mientras que el alcalde emite un bando permitiendo el aumento del horario de apertura de los establecimientos públicos en horario nocturno en dos horas más durante las próximas navidades, nada se dice o se hace para tratar la seguridad que debe existir en torno a la afluencia de público que este aumento de horario supone".

La UPLBA añade que "por cuarto año consecutivo en esta época navideña los portuenses podrán comprobar la falta de agentes de Policía Local en las calles, lo que se traduce en un peor servicio, por ello aunque los agentes no nos sentimos para nada responsables de la falta de efectivos, pedimos disculpas por las molestias que pueda generar la disminución efectiva del servicio que podamos ofrecer".

Desde 2019 hasta la fecha la plantilla ha venido sufriendo por jubilaciones una disminución paulatina cifrada en 30 agentes menos. "De no ponerse remedio inmediato se llegará en 2025 a una disminución en la plantilla de 50 agentes", advierten.

"Nos preocupa enormemente que un equipo de gobierno que no ha hecho nada para mejorar la situación de la plantilla de la Policía Local en todo lo que lleva de mandato siga vendiendo lo magnifico que es, por lo que volvemos a recordar públicamente al alcalde la falta de efectivos, la precaria infraestructura en la que se sienta la Jefatura de Policía, con goteras, cucarachas, instalaciones eléctricas denunciadas por peligro para los usuarios y un largo etcétera de deficiencias a las que se deben unir la participación activa que hemos recibido del equipo de gobierno en el deterior de la imagen de esta policía", insisten.

También recuerdan que "en breve se van a ir resolviendo en los juzgados los desmanes de un equipo de gobierno que ha pretendido aplicar castigos disciplinarios para ocultar su falta de gestión y su inutilidad para negociar soluciones pactadas con los trabajadores: La justicia pondrá a Germán Beardo en su sitio", sentencian.

Por todo lo expuesto el sindicato UPLBA solicita al alcalde "que si su talante va a seguir siendo el mismo para los siguientes cuatro años de posible mandato se busque otro medio de vida y deje de maltratar la imagen de nuestra policía, permitiendo a cualquier otro que se haga cargo de la gestión de esta ciudad. Todos saldremos ganando", concluyen,