Sin fecha de momento para celebrar San Antón en El Puerto

La intensa lluvia y las sucesivas borrascas que están azotando a buena parte del país han impedido que la romería de San Antón se haya podido celebrar en la fecha inicialmente prevista, el pasado fin de semana, y tampoco se podrá llevar a cabo este domingo, 1 de febrero, por el mismo motivo.

Además de las malas previsiones meteorológicas, hay que sumar el estado que presenta la zona de los pinares, llena de ramas a consecuencia del fuerte viento y con el suelo totalmente anegado.

En principio, según las fechas que baraja la Concejalía de Fiestas, tampoco se podrá reubicar la celebración el próximo 8 de febrero, ya que las previsiones siguen anunciando lluvias para la próxima semana, y ya en los fines de semana posteriores se han programado diversos actos con motivo del Carnaval.

La decisión sobre la celebración de la romería queda pendiente de una prócima reunión entre la Concejalía y la asociación de vecinos del Pago de la Alhaja.