La lluvia obliga a aplazar San Antón en El Puerto para el próximo 1 de febrero

Debido a las previsiones meteorológicas previstas para este domingo, 25 de enero, que anuncian una importante probabilidad de lluvias, y tras mantener una reunión con la Asociación de Vecinos del Pago de la Alhaja, Ayuntamiento y entidad vecinal han acordado cancelar la celebración de la festividad de San Antón prevista para este fin de semana. El edil de Fiestas, David Calleja, indica que la decisión, en la que también ha intervenido el área de Relaciones con la Ciudadanía, encabezada por Javier Bello, se adopta al requerir el evento de una infraestructura que debe montarse días antes y debido a que las circunstancias aconsejan la cancelación referida.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Vecinal Pago de la Alhaja, ha programado la celebración para el domingo 1 de febrero, siempre que la climatología lo permita, manteniendo todas las actividades previstas.