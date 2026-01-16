Un dibujo a carboncillo de Pedro Payán Fernández anuncia la festividad de San Antón, que se celebrará el 25 de enero en El Puerto

El Salón Regio del Ayuntamiento acogió en la tarde del jueves el acto de presentación del cartel anunciador de la festividad de San Antón, que se celebrará el próximo domingo 25 de enero. El descubrimiento de la obra corrió a cargo de los tenientes de alcalde de Fiestas, David Calleja, y de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, acompañados por el concejal de Plaza de Toros, Carmelo Navarro; el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de San Antón, Manuel Borreguero; y el exaltador del cartel, el abogado y escritor José Joaquín García Romeu. Al acto asistió numeroso público, entre el que se encontraba la Hermana Mayor de la Hermandad de la Soledad, Lucía Álvarez-Campana.

El cartel anunciador, obra de Pedro Payán Fernández.

La festividad, organizada por las áreas municipales de Fiestas y Relaciones con la Ciudadanía con la colaboración de la Asociación de Vecinos de San Antón, estará anunciada este año por un dibujo al carboncillo del reconocido artista Pedro Payán Fernández, autor de una dilatada trayectoria artística avalada por diversos premios. El periodista Pedro Payán Martínez, hijo del autor, fue el encargado de presentar el cartel que anuncia la XXXV edición de esta tradicional cita portuense.

David Calleja recordó su ligazón desde la infancia a esta fiesta y cómo su padre realizó la pintura del santo y su madre bordó el estandarte, subrayando el ambiente familiar que caracteriza al evento y la importancia que para muchas personas tienen los animales de compañía. El edil afirmó que se está hablando con la concejalía de Relaciones con la Ciudadanía y la asociación vecinal, que preside Paco Lara, para introducir cambios de cara al próximo año, de manera que se involucre a más sectores y el encuentro no se limite únicamente al Pago de la Alhaja. “La fiesta puede ir a mucho más y estamos trabajando para que esto sea así”, indicó el edil, quien consideró que el cartel “refleja muy bien lo que es San Antón: sencillez, humildad y, sobre todo, compañía”.

Calleja agradeció la colaboración del área de Relaciones con la Ciudadanía, que desde el pasado año asume el ámbito económico del evento, así como la iniciativa del periodista Pedro Payán al contactar con su padre para la realización del cartel y la participación del exaltador del mismo.

Por su parte, José Joaquín García Romeu destacó la capacidad de la festividad para mantenerse viva a lo largo del tiempo y definió el cartel como “la visión de un castellano-manchego que sueña a orillas del Guadalete”, una obra que “refleja a los animales cercanos, buscando la compañía del santo”.

La programación comenzará el sábado 24 de enero con la tradicional convivencia vecinal y el montaje de la carreta, conocida como Las Llamas de San Antón, en el local de la Asociación de Vecinos, situado en la calle Alhaja, 28. El domingo 25 se celebrará la Santa Misa y la bendición de animales, junto a la instalación de una carpa del Cemuproan (Servicio Municipal de Protección Animal), cuyos voluntarios acudirán con perros y gatos disponibles para adopción. La jornada se completará con actividades infantiles, castillos hinchables y una barra con precios populares, gestionada por la Hermandad de la Soledad.