San Antón se celebrará en El Puerto el domingo 25 de enero con actividades para todos los públicos

El domingo 25 de enero se celebrará la festividad de San Antón, organizada por las áreas municipales de Fiestas y Relaciones con la Ciudadanía, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de San Antón. Así lo han avanzado los tenientes de alcalde David Calleja y Javier Bello tras mantener un encuentro con el presidente de la Asociación, Paco Lara, y su vicepresidente, Manuel Borreguero.

La programación arrancará el sábado 24 con la tradicional convivencia vecinal y el montaje de la carreta, conocida como Las llamas de San Antón, que tendrá lugar en el local de la asociación, situado en la calle Alhaja, 28.

El domingo, día grande de la festividad, se celebrarán la Santa Misa y la tradicional bendición de animales. Además, la jornada contará con la presencia de una carpa del Cemuproan (Servicio Municipal de Protección Animal), cuyos voluntarios acudirán con perros y gatos disponibles para adopción. No faltarán las actividades infantiles, con castillos hinchables, ni la barra con precios populares, que estará a cargo de la Hermandad de la Soledad.

David Calleja ha señalado que en esta edición se introducirán algunos cambios y ha avanzado que ya se trabaja de cara a 2027 con el objetivo de seguir engrandeciendo la romería y la fiesta, ampliando su duración y fomentando una mayor participación ciudadana.

Por su parte, Paco Lara ha agradecido la disposición del Ayuntamiento y destacado el buen clima de cordialidad del encuentro mantenido para coordinar la celebración.

La festividad contará, además, con un cartel anunciador realizado por el artista Pedro Payán Fernández, que se presentará este jueves 15 de enero, a las 19:30 horas, en el Salón Regio.