A la espera de soluciones que no acaban de llegar en El Puerto

Si hay algo en lo que coincide una gran parte de los ciudadanos implicados en el día a día de El Puerto es que a estas alturas de la legislatura, con un mandato municipal casi concluido, no se han cumplido las expectativas que habían podido depositar en el cambio político, cuando asumió las riendas del Ayuntamiento un equipo de gobierno heterogéneo y variado, del Partido Popular y Ciudadanos, que no parece haber conseguido situar a la ciudad en el lugar que le corresponde.

El pasado fin de semana este Diario daba a conocer un análisis de la situación de El Puerto, en especial del deterioro de su casco histórico, de la opinión de colectivos representativos del tejido social, y de un sentir muy extendido sobre la gestión del gobierno local y la situación del Ayuntamiento. En aquella ocasión, las opiniones y valoraciones procedían del ámbito social, deportivo, empresarial y ciudadano. En esta, es la oposición municipal, mayoritaria en el salón de plenos, la que ofrece un análisis crítico desde diferentes puntos de vista.

En este sentido, el anterior alcalde y portavoz del PSOE, David de la Encina, subraya que lo expuesto en el citado análisis periodístico "es la crónica de una realidad, la evidencia de lo que ya supone el bluf de Germán Beardo. Se dedicó a prometer desde la oposición todo tipo de soluciones para los problemas de El Puerto, que tenía un equipo de preparados con gente sobrada para solucionarlos, pero de lo prometido nada". "A los tres años y medio", añade, "se ha evidenciado su incapacidad y la falta de preparación de esos preparados que decía tener como concejales. Se ha confirmado que era una estrategia de mentiras, a sabiendas de que no cumpliría nada de lo que había planteado. Hoy por hoy tenemos que El Puerto ha perdido su sitio en la Bahía, frente a ayuntamientos del entorno, que han consolidado una línea de trabajador emprendida en la legislatura anterior".

En cuanto a la situación en El Ayuntamiento, en este tiempo, subraya De la Encina, "no se ha reorganizado, no se ha trabajado en reducir la deuda como se venía haciendo, no se ha reducido el periodo de pago de los proveedores. Y, sobre todo, no se ha trabajado en ningún plan de empleo para El Puerto, cuando antes cada año había más de un millón de euros de la Junta para planes de empleo".

También en el tema urbanístico considera que "se ha dejado en un cajón el nuevo PGOU y el Peprichye para la rehabilitación del centro, que después de un año y medio no es operativo al no haberse trabajado en poner personal para llevarlo a efecto". En cuanto a la sociedad portuense, afirma que "ha sido sobre todo la confirmación del engaño a los colectivos, vecinos y barrios de El Puerto, un engaño a la ciudadanía en su cara. Es lógico el hartazgo por ejemplo de los clubes deportivos que después de tres años sin optar a la convocatoria de ayudas, ven que en el primer presupuesto quedan solo 60.000 euros para repartir entre más de 30 clubes; y también de los colectivos ciudadanos, sociales, vecinales y entidades culturales. Podríamos desgranar todas las capas de la sociedad a las que engañó prometiendo soluciones".

Por lo tanto, concluye el portavoz socialista, "es la crónica de una realidad lamentable para la ciudad pero vergonzante para un político que no es que haya fallada, es que ha mentido".

Por su parte, José Luis Bueno, diputado en el Congreso y portavoz de Adelante El Puerto, señala que "una de las cosas recogidas en el artículo, que es un sentir ampliamente compartido, es que durante tres años hemos tenido política de imagen y redes sociales, pero en las cuestiones fundamentales de la ciudad hemos retrocedido. Cuando Germán Beardo llegó a la Alcaldía había contratos municipales que ahora están caducados. Se pagaban las facturas a proveedores en un plazo razonable. Se gestionaba peor o mejor, pero se gestionaba. Pero en estos años ha habido una parálisis de gestión absoluta. Tres años con el presupuesto prorrogado y todos los contratos caducados no pasa en ningún Ayuntamiento. Estuvimos a punto de quedarnos sin teléfonos, nos cortaron el contrato de correo electrónico, el gas de las instalaciones deportivas por no pagar. Eso lo ven hasta los votantes del PP. El periodo medio de pago en este mandato ha alcanzado un máximo histórico: 287 días, que es una barbaridad".

En cuanto a las inversiones, "todo lo que se ha movido ha venido de la Diputación de Cádiz y de fondos europeos. El Ayuntamiento con fondos propios no ha ejecutado prácticamente nada. No hay interés en la gestión. En ocasiones hemos sido el hazmerreír de la provincia, por ejemplo con la polémica sobre el martillo del cementerio, cosas que son una absoluta barbaridad".

"Ellos dijeron que eran el gobierno de los 'preparaos' y era mentira, ni estaban preparados ni saben gestionar".

En relación al Peprichye, una noticia positiva, "parece que todo lo que han hecho ellos, pero no se entiende sin el trabajo de Antonio Fernández en la anterior legislatura. Ahí fue cuando se sacó del cajón y se empezó a tramitar, desembocando en la aprobación en este mandato".

En relación a los contratos de servicios municipales, "antes, el contrato de limpieza viaria tenía un número de horas a disposición del Ayuntamiento. Con esas horas montamos un programa para limpiar las ARGs, pero una vez que no hay contratos no se puede mandar a limpiar Las Manoteras. Quien paga la falta de contratos es el ciudadano y estamos así por dejadez, desinterés e incapacidad de este gobierno".

También, "ha quedado patente que Beardo no cree en la participación ciudadana. Ha dejado marginado a prácticamente todos los colectivos. O los colectivos se movilizan o el PP va seguir aplicando el rodillo, porque si ven que te reducen la subvención y no pasa nada van a seguir haciéndolo. La única forma de evitarlo es la movilización en la calle, que salgan a defender sus intereses, que la Flave y los clubes deportivos exijan en la calle mejorar las instalaciones. Si todos están descontentos pero nadie dice nada el gobierno seguirá para delante. El gobierno ha impuesto una política de miedo, como protestes te ataco, en redes y con panfletos, no te quejes o te machaco, una política para buscar el silencio. Quizás eso es lo que impide las movilizaciones. Son prácticas mafiosas e intimidatorias".

"Hay que reconocerles que han montado un aparato de comunicación en redes que ya lo quisiera mucha gente. El equipo de comunicación del alcalde dudo que lo tengan muchas ciudades, eso se ha hecho dedicando fondos públicos".

José Luis Bueno considera que el alcalde "es muy consciente de la realidad de El Puerto, pero transmite una imagen deformada en función de sus intereses. Cuántas veces le hemos visto sacar pecho de obras que no son suyas y que vende como suyas. Es consciente de la decadencia de la ciudad pero construye una imagen irreal a su medida. Yo creo que hay un amplio descontento que se trata de ocultar también a base de fiestas y cabalgatas".

En cuanto a posibles soluciones, "a estas alturas la única pasa por un cambio de gobierno que se preocupe de verdad por las necesidades de la gente de El Puerto y por la gestión que hace falta en el Ayuntamiento. Germán Beardo y el PP tienen que irse de la Alcaldía", concluye.

Por parte de Vox, la concejala Leocadia Benavente opina, en la misma línea, que el mandato de Germán Beardo "se está definiendo por su falta de gestión, da la sensación de que no hay nadie al frente del Ayuntamiento. Tanto al alcalde como a los concejales les queda grande el puesto y no están sabiendo afrontar lo que significa gobernar". No obstante, "ante esa falta de ideas, Vox ha hecho una oposición muy leal, proponiendo soluciones simples y de sentido común".

En referencia a la situación del centro de la ciudad, Vox ha propuesto en varios plenos un Plan Especial que bonifique al máximo las licencias de apertura de negocios, "para dar vida a sus calles. Otras zonas de El Puerto tienen vida comercial, como el centro comercial de Vistahermosa o Valdelagrana, pero el centro cada vez se viene mas abajo. Hay que actuar desde la administración, reduciendo los costes de quienes se atrevan a invertir".

También, en el Servicio de Licencias de Urbanismo "hay que aportar mas personal. En este mandato hemos contemplado con pena cómo la mayor parte del tiempo ha sido un servicio infradotado, e incluso cómo se le ha robado personal para llevarlo a Medio Ambiente, con lo necesario que es sacar adelante las licencias urbanísticas en el menor tiempo posible, ya que la espera puede hundir un proyecto de negocio".

"El centro histórico", añade Benavente, "necesita también seguridad, y para ello hay que recuperar la normalidad con nuestros agentes de la Policía Local. Beardo los ha utilizado para hacerlos diana de las críticas de los ciudadanos, a costa de perder la seguridad de nuestras calles. No es posible que una ciudad que llega a 200.000 habitantes en verano tenga una sola pareja de la policía patrullando sus calles. Hay que seguir sacando plazas y recuperar una plantilla que se ha ido perdiendo con los años".

De igual forma,"hay que incrementar el esfuerzo en limpieza, aumentando los baldeos de las calles, y no sólo con agua, sino con limpiador, que elimine la mugre y los olores. Y hay que recuperar la estética de nuestras calles históricas, de las aceras, y también de las fachadas de los edificios que ahora se parecen mas a los de cualquier país en guerra. Es necesario reforzar el servicio de disciplina urbanística, para que exija a los propietarios, muchos de ellos empresas adjudicadas a través de ejecuciones judiciales, que se pinten y se arreglen las fachadas".

Todo lo anterior, señala la concejala, "Vox lo ha pedido en pleno, y el equipo de gobierno lo ha aprobado, pero no lo ha puesto en práctica, porque no sólo hay que querer, hay que saber. Vemos que Beardo y sus concejales están mas por la fiesta que por el trabajo duro, y eso se refleja en su nula gestión al frente del Consistorio".

"No puede alegar falta de dinero, pues recordemos que tiene mas de 80 millones de euros en cuentas, que se han ido acumulando durante su mandato por no saber darles salida. Las soluciones que aporta Vox son sencillas y fáciles de poner en práctica".

Finalmente, desde el Grupo Mixto, el concejal Javier Botella lamenta que "todavía no se ha dado el giro en la administración para que se vuelva a recuperar el centro". No obstante, para el concejal de Unión Portuense, "el gran problema en la administración local es la falta de recursos humanos. Falta personal y la propia Área de Recursos Humanos no funciona, hay que enfocar la administración electrónica".

En cuanto a los proyectos del gobierno local, "todo lo que tienen es heredado. El tema del río está muy bien que se desarrolle, pero no hay una visión novedosa, no innovan y tiran para adelante con lo básico, ocultándose en las redes sociales y en el pan y circo de David Calleja. Sigue sin estar en vigor el Presupuesto y falta participación de los colectivos".

En las barriadas "vemos falta de mantenimiento urbano y falta de limpieza porque no hay contratos. No hay contratos de autobuses desde hace un año y medio; en la recogida de basura llevamos un año sin contrato; limpieza y mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales, lleva otro año caducado. Parques y jardines, otro año; el CRA está también sin contrato; y Playas y Pinares acaba en febrero de 2023. Falta personal para elaborar los pliegos y falta personal en Contratación".

La escasez de personal tampoco se palía con los cargos de confianza, que "no dan el perfil para las necesidades que tiene la administración, que podrían apoyar al concejal a gestionar sus áreas y al final están en redes sociales y comunicaciones, ya que el alcalde usa las redes del Ayuntamiento como si fueran propias".

En definitiva, en estos años, afirma Botella, "hemos ido para atrás, todo está peor que antes: Intervención, Economía, Urbanismo, licencias que tarden más de un año y en el Área Económica 262 días como plazo de pago a proveedores, faltan funcionarios y los jefes de servicio y personal están envejecidos".

En cuanto a las formas del equipo de gobierno, "a Millán Alegre se le va la olla con el dedo acusador", opina, "y el que pierde todos los papeles es Javier Bello. El propio Germán Beardo también. Están a la orden del día el despotismo, el autoritarismo en comunicación, la falta de participación y transparencia, y la coacción a colectivos"