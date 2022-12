"El espectáculo que hemos dedicado a Alberti es como un mar inmenso"

El próximo domingo, día 18, Rafael Alberti será homenajeado por el cantaor Antonio Puerto, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento. El cantaor portuense ha reunido a un destacado grupo de artistas del mundo del flamenco para diseñar un espectáculo dedicado al universal poeta, al que, junto a la Concejalía de Cultura y la Fundación Alberti, han denominado ALBERTI#120. El Puerto le canta a su poeta, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca.

Su papel en este ambicioso proyecto ha consistido en adaptar una serie de poemas de Rafael Alberti a los distintos palos del flamenco, una labor en la que ha trabajado durante un año y en la que ha tenido que volcar todo su conocimiento sobre el mundo del cante, pero en el que se entremezclan también sus recuerdos de infancia y adolescencia, que de alguna forma son parecidos a los que se plasman en el libro La Arboleda Perdida, ya que hasta hace unos años El Puerto mantuvo prácticamente intactos sus paisajes, los mismos que conoció el poeta a principios del siglo XX.

"La idea del espectáculo surgió de Isidoro Cascajo, director de Guía Flama", una revista y portal de flamenco que se distribuye en España y en Francia. Según explica Antonio Puerto, "vino a verme hace unos meses porque tenía en mente una obra y entendía que había encontrado al personaje adecuado para representar a nuestro grandioso poeta universal, porque me veía reflejado en el tema taurino, y en que yo también amo la pintura y escribo. Además, yo me he criado en una finca en la carretera de Fuentebravía que era de la familia Muñoz Seca y había muchos pinares y naturaleza. Rafael Alberti se perdía en esas arboledas, en las que yo pasé mi infancia rodeado de mi familia. Aquello era un paraíso", recuerda.

El cantaor afirma que encontró tanta motivación en el proyecto "que en poco tiempo tenía escrita toda la obra". De esta forma, ha llevado los poemas de Alberti al flamenco y también ha compuesto varios temas dedicados a la figura del poeta en su 120 aniversario. Y todo eso "lo incluyo en el espectáculo, que consta de once temas de cante y algo de baile". La sorpresa para él ha sido que la obra de Alberti tiene tantos registros que el espectáculo incluye alegrías, fandango, sevillanas, granaínas, seguiriyas, peteneras, e incluso un tango argentino también compuesto por Antonio Puerto. "Estamos muy ilusionados por haber conseguido sacar adelante el proyecto a pesar de los problemas que ha habido. Esto no es fácil y lo hemos tenido que ir elaborando poco a poco", confiesa el cantaor.

Los ensayos previos a la actuación los están realizando en las salas del Teatro Pedro Muñoz Seca, "que son muy acogedoras". Además, señala Antonio Puerto, "he tenido mucha suerte con el equipo", que cuenta con el propio Isidoro Cascajo; el director y escenógrafo Miguel Ángel Vargas; y Lola Pantoja como guionista. La sinopsis del espectáculo y la adaptación de los poemas han sido realizadas por Antonio Puerto.

El cantaor explica que la música flamenca "no tiene partituras", por lo que adaptar las letras de los poemas "no me ha sido fácil. Aunque modestia aparte tampoco me ha resultado difícil versionar los versos a la música flamenca. He ido creando cosas sobre la marcha y hasta última hora he estado buscando matices que aporten más riqueza".

También cuentan con un programador, José Manuel García Pazos, cuya idea es que este espectáculo "camine o vuele alto" a través de los programadores culturales de la provincia y de otros lugares de España.

El espectáculo flamenco consta de once temas, ocho de ellos inspirados en versos del poeta extraídos de distintos libros, en especial Marinero en Tierra, y otras tres piezas creadas por Antonio Puerto "pensando en Alberti", llegando incluso a engarzar poemas de su propia autoría con los del universal poeta. En la actuación flamenca harán un recorrido por distintas etapas de la vida del autor de la Generación del 27, con una propuesta dividida en cuatro partes. El primer acto 'Alberti se va Madrid', donde se va desgranando poemas versionados con granaínas; una segundo parte, cuando Alberti está en Argentina, con fandangos, seguiriyas y tango argentino; un tercer acto, el poeta en Italia, donde se introducen peteneras, tonadas y martinetes. Ya en el cierre, Antonio Puerto interpretará unas bulerías con versos de 'Poetas Andaluces'.

Finalmente se ofrecerá un pregón hablado sobre el poema 'El tonto de Rafael', por tanguillos, finalizando con unas sevillanas, basadas en los versos que Alberti compuso al torero Joselito El Gallo, 'Joselito en su gloria’.

El cantaor portuense espera "que sea un recital que el público disfrute. Que se hable de él para bien y llevarlo a buen puerto. No sabemos la vida que va a tener, pero es un espectáculo como un mar inmenso".

Con motivo de los 120 años del nacimiento de Alberti, añade, "había que hacer algo que tuviera la resonancia y la importancia que merece nuestro poeta universal. Creo que este espectáculo causará una agradable sorpresa en el público". En cuanto a la faceta política del autor "más que ideales, esta obra reivindica la pasión por lo que somos. Muchas de mis vivencias personales están volcadas en ella. Lo que he vivido, mis aficiones, todo eso lo traslado al homenaje a una persona que ha existido en este mismo lugar".

El trabajo supone una satisfacción para su autor: "Para mí ha sido un orgullo muy grande que la gente de esta ciudad sepan que le he dedicado un tiempo de mi vida a una persona universal. En el espectáculo he conectado bastante con la infancia del poeta".

En cuanto al resultado del trabajo, considera que "nadie le ha dado ese aire flamenco a la obra y a la vida de Alberti. Esperemos que tenga su repercusión. Creo que ha quedado bonito y que podremos llevarlo a otros escenarios. Estamos envueltos en un proyecto impresionante que tendrá luego la suerte que le queramos dar entre todos", concluye.