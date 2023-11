El encendido del alumbrado navideño será en El Puerto a principios de diciembre

El alumbrado extraordinario de Navidad se encenderá en El Puerto a principios del mes de diciembre, si bien la fecha concreta aún está por determinar, según ha señalado a Diario de Cádiz el concejal de Fiestas, David Calleja.

El año pasado el pistoletazo de salida se dio el 2 de diciembre, coincidiendo con la cabalgata de la Estrella de la Ilusión, pero este año podría adelantarse al viernes 1 de diciembre, antesala del puente festivo de la Constitución, aunque siempre pendiente de confirmación oficial.

Lo que sí ha adelantado David Calleja es que este año se ha destinado menos presupuesto que el año pasado a este fin, aproximadamente unos 200.000 euros, cuando el presupuesto de salida superaba los 220.000 euros.

También ha adelantado que el alumbrado se centrará más en esta ocasión en motivos infantiles, y no tan sofisticados como algunos de los que se han podido ver en años anteriores, porque al fin y al cabo son los niños los que más disfrutan de la Navidad.

En pocos días se dará a conocer el programa oficial de actos de cara a las fiestas navideñas, pero lo que ya ha salido a la luz ha sido la coreografía que el propio David Calleja lanza cada año para quienes quieran acompañar a la Cabalgata de Reyes, en la noche del 5 de enero.

El baile tiene como melodía en esta ocasión el mítico villancico 'All I wont for Crhistmas is you', de Mariah Carey, y el célebre concejal de Fiestas muestra la coreografía ataviado con un pijama navideño de Primark.