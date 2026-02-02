La empresa portuense CBLingua advierte del impacto social de eliminar el certificado de antecedentes penales en la regularización de inmigrantes

La regularización extraordinaria de personas migrantes que aprobará el Consejo de Ministros mediante Real Decreto supone un impacto directo y significativo en el sector de la traducción jurada, especialmente en lo relativo a los certificados de antecedentes penales, uno de los documentos clave en los procesos de residencia en España.

La medida, anunciada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, permitirá que los solicitantes que no puedan aportar certificados de antecedentes penales de su país de origen sustituyan este requisito por una declaración responsable. Esta decisión incide de lleno en un ámbito profesional altamente especializado y regulado.

Desde CBLingua, empresa con sede en El Puerto especializada en traducción jurada y con amplia experiencia en trámites migratorios, son testigos directos de la relevancia que estos documentos tienen en los procesos de regularización, ya que gestionan a diario la traducción y legalización de certificados de antecedentes penales para personas extranjeras que desean residir legalmente en España.

Su experiencia profesional les permite advertir de que "la supresión de este requisito documental puede generar un impacto social negativo, al eliminar un elemento esencial de verificación dentro del procedimiento administrativo. Los certificados de antecedentes penales no son un mero trámite formal, sino una herramienta clave para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en los procesos de concesión de permisos de residencia", señalan.

CBLingua constata que la obtención y traducción de estos documentos forma parte habitual del esfuerzo que realizan miles de personas migrantes para regularizar su situación conforme a la normativa vigente. "Prescindir de ellos implica que personas que no acreditan su situación penal en su país de origen puedan acceder a la regularización, lo que supone un cambio profundo en el equilibrio del sistema actual", advierten.

"Como profesionales que trabajamos diariamente con esta documentación, consideramos necesario que cualquier modificación de los requisitos tenga en cuenta no solo la agilización administrativa, sino también las consecuencias sociales y jurídicas que puede conllevar la eliminación de controles documentales fundamentales", insisten.

CBLingua es la primera empresa de traducción jurada de España, especializada en traducciones oficiales para procesos legales, administrativos y migratorios. Con una trayectoria consolidada, acompaña cada año a miles de personas migrantes en la tramitación, traducción y legalización de su documentación para residir legalmente en España.