Los ecologistas rechazan el plan previsto para los terrenos del Club Mediterráneo

Ecologistas en Acción ha notificado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía su oposición al proyecto de modificación del PGOU, "impulsado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para cambiar el uso hotelero del Club Mediterráneo por usos residencial y comercial". Los ecologistas afirman que "este despropósito ha sido premiado por la Junta de Andalucía incluyendo este proyecto en la Unidad Aceleradora de Interés Estratégico".

En un comunicado remitido a los medios señalan que "esta modificación del Plan General a la carta pretende exclusivamente incorporar al PGOU de 1992 las determinaciones de ordenación del PGOU de 2012 que fue anulado por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La propuesta que se pretende aprobar es la misma que la del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 Club Mediterráneo”, advierten.

"Se pretende, además, no tener que motivar ni justificar esta propuesta, aduciendo que ya fue aprobada y está a medio ejecutar, cuando dicho Plan Especial ha decaído al hacerlo el PGOU. El hecho de que parte de la urbanización propuesta en esta modificación del PGOU esté ya ejecutada, no puede justificar la misma, pues se hizo en base a un PGOU declarado ilegal y anulado por los tribunales".

Esta modificación del PGOU plantea un uso residencial y comercial en una de las escasas zonas de primera línea del litoral de El Puerto que quedan actualmente sin construir, con un entorno colmatado de segundas residencias, "y en un municipio con cientos de viviendas vacías, y con un claro déficit de instalaciones hoteleras en zonas de playa. La única justificación es la del interés lucrativo de la empresa promotora Acciona", consideran.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta de modificación del PGOU "no justifica la necesidad de construir en El Puerto 117 nuevas viviendas, 131 apartamentos turísticos, y una zona comercial. Habría que destacar que no es la primera vez que se pretende modificar el PGOU para cambiar usos hoteleros en usos residenciales directos (viviendas) o encubiertos (apartamentos turísticos). Así ha ocurrido en las urbanizaciones del Campo de golf Vistahermosa 2, Puerto Sherry, Caballo Blanco y Bahía Blanca. En ninguna de estas zonas se han construido los hoteles previstos, y sí urbanizaciones de segunda residencias que no generan prácticamente empleo estable".

La clasificación que establece el actual PGOU para el ámbito objeto de innovación de los terrenos del antiguo Club Mediterráneo es un uso de tipo terciario hotelero. "Lo que se pretende con la modificación del PGOU es destinar la mayor parte de la edificabilidad a otros usos más lucrativos y generadores de menos empleo y actividad económica. Así, la nueva ordenación propone destinar a uso residencial el 45,9% de la edificabilidad, a apartamentos turísticos el 26,1%, a uso terciario-comercial el 8%, y a uso hotelero tan sólo el 20%. De una edificabilidad 100% hotelera, se baja a un 20%, y enciman lo ponen de ejemplo de proyecto de interés estratégico".

Los ecologistas señalan que este nuevo centro comercial "competirá con el comercio local, sobre todo el del casco histórico", y la nueva urbanización necesitará nuevos accesos, que afectan a una zona verde, y que ya Acciona está tramitando".

En cuanto a la "promesa" de generar 2.000 puestos de trabajo, "nos parece de chiste, si no fuera porque de nuevo se juega con las expectativas de los miles de parados de nuestra ciudad. Y nos recuerda demasiado a la estafa de los 1.200 puestos de trabajo de Puerto Sherry. Y la promesa de crear 270 empleos fijos en el hotel previsto con 201 plazas, es una falta de respeto a la ciudadanía".

Ecologistas en Acción insiste en que la prioridad en El Puerto es construir viviendas sociales, "especialmente viviendas en alquiler para jóvenes, que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna. El Ayuntamiento debe centrar todos sus esfuerzos en que se desarrolle La Florida, una zona de 82,5 hectáreas perfectamente integrada en la trama urbana de la ciudad, de titularidad pública, estando gestionada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Este suelo se declaró urbanizable con el PGOU de 1992, por lo que no se entiende su falta de desarrollo, al no existir impedimento legal ni medioambiental de ningún tipo. Pero en tres décadas no se ha construido ni una sola vivienda de las 3.360 previstas, 2.409 de VPO. Igualmente están previstas en el PGOU, y sin desarrollar, 900 viviendas en la antigua bodega de San José del Pino, terreno completamente urbanizado, y 1.200 viviendas en Las Marías, colindantes con el Barrio Alto".

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible que se rechace esta propuesta de Modificación del PGOU "por entender que sólo responde a los intereses lucrativos de una empresa, y provocará el aumento de los impactos ambientales en relación con la ordenación vigente, reducirá la generación de empleo y actividad económica, y necesitará de nuevas vías de acceso para la nueva urbanización y centro comercial previsto".

"Nuestro municipio no necesita más viviendas y apartamentos en primera línea de playa, sino más espacios libres e instalaciones hoteleras", añaden.

"Es muy lamentable que la Junta de Andalucía no tenga más estrategia socioeconómica para nuestra tierra que la promoción de macro urbanizaciones en el litoral; la mayoría con campos de golf. Los tres proyectos declarados hasta ahora de interés estratégico en nuestra provincia, lo son: El Següesal, Atlanterra Golf y Castellar Golf. Este cuarto proyecto carece de campo de golf, por la sencilla razón de que no cabe, pero es una nueva urbanización turístico-residencial", concluye el comunicado.