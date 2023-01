Los ecologistas depositan en el Ayuntamiento de El Puerto un singular 'regalo de Reyes'

"Hemos revisado tus redes sociales y hemos comprobado que eseesos logros debidos a tu buen hacer que se pregonan,y en la de tus communitys managers; nada es real, y eso nos entristece. También nos entristece que, en vez de esforzarte y mejorar la ciudad, destines la paga que te dan los ciudadanos aHay que ser bueno, no engañar a la ciudadanía para que se crean que lo eres", prosigue la misiva.Tras ello, hacen una relación de los 'regalos' depositados en la puerta: "Uno de los muchísimos árboles que se haen la ciudad con la autorización y apoyo del ayuntamiento, del que eresNos duele mucho ver que año tras año, cuando visitamos El Puerto, nos encontramos con menos árboles en sus calles. A lo mejor no sois consciente del", en alusión a las consecuencias del cambio climático, "y Andalucía está en la frontera", subraya la 'carta de los Reyes Magos'."Y un saco de escombros que hemos recogido antes de entrar en la ciudad en. Incluso nos hemos topado con una gigantesca escombrera en el más bello de los bosques que tenéis, en el Rancho Linares, donde solemos descansar con nuestro séquito antes de la entrada en la ciudad para repartir nuestros regalos".Por último, señalan, "tenemos que llamarte la atención porque en nuestro recorrido por la ciudad no hemos vistopara que la ciudadanía pueda depositar sus residuosy compostarlos para fertilizar el suelo; como sabes, es obligatoria su instalación desde el pasado 1 de julio"."Esperamos que tumejore", concluyen, "aunque no tenemos claro dónde tendremos que llevarte tus regalos en 2024, si al despacho de la alcaldía, a tu casa o a alguna de las agencias que tiene la Junta de Andalucía para recolocar a", finaliza la carta en alusión indirecta a la próxima cita electoral.