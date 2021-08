Los ecologistas consideran "insostenible" el modelo turístico de El Puerto

Ecologistas en Acción viene denunciando desde hace años la insostenibilidad ambiental de El Puerto, "cada vez mayor, con una depuradora que no funciona correctamente, un desarrollo inmobiliario desmedido, una alta presión urbanística hacia los espacios naturales, una total sensación de indisciplina urbanística, una red de carriles bicis caótica, una falta de concienciación ciudadana que jalona el término de vertidos incontrolados de desechos y escombros, un patrimonio histórico abandonado, una errónea planificación de la red viaria cada vez más congestionada, una progresiva ocupación de espacios públicos para negocios privados, una pérdida continuada del arbolado urbano, una falta de medidas locales contra el cambio climático o una nula apuesta por la economía circular. Todos ellos deberían ser objetivos prioritarios para la ciudad, pues mejorarían su calidad ambiental y la salud de las personas, además de ser un valor añadido para un turismo cada vez más concienciado con los temas medioambientales, pero el Ayuntamiento ni está por ello ni se le espera. La necesidad de redactar un nuevo PGOU debiera ser una oportunidad única para corregir errores del pasado y diseñar una ciudad sostenible", insisten.Desde el colectivo denuncian "la deficiente política e insensibilidad medioambiental instaurada desde hace años entre nuestros gobernantes, pero muy especialmente dentro de la Concejalía de Medio Ambiente, que debería desde el principio haber apostado y diseñado un modelo de ciudad más sostenible, y no solo basado en la falsa propaganda y rotulación en su parque móvil y en el de las empresas concesionarias. No podemos seguir vendiendo indefinidamente El Puerto como destino turístico exclusivo de sol y playa sin rediseñar el actual modelo de ciudad. Las propias empresas turísticas reconocen que cada vez más se apuesta por destinos sostenibles, libres de ruidos, descongestionados y limpios. El turismo estacional sin control, presentado como motor de desarrollo y generador de empleo (generalmente precario), no resuelve los problemas a los que se enfrenta la ciudad a lo largo de todo un año, además de generar grandes impactos medioambientales. Por otro lado, la crisis económica de 2008 y la más reciente crisis sanitaria del coronavirus han puesto de manifiesto la volatilidad de este tipo de turismo", destacan.Los ecologistas añaden que "El Puerto ha basado siempre su reclamo turístico en una ciudad que ofrece sol, playas (con el desacreditado galardón de Banderas Azules), buena y rica gastronomía, y una oferta inigualable de ocio, pero olvidando sus consecuencias: ruido, generación de basuras, un tráfico congestionado, o una ocupación desmedida del espacio público, entre otras, sin ofrecer soluciones. En las últimas semanas la Policía Local ha precintado un local de ocio situado en el Club Náutico por no tener licencia municipal, y ello tras numerosas denuncias de vecinos cansados del ruido que generaba. Sólo tras las quejas ciudadanas el Ayuntamiento ha actuado, pero con un mes de retraso, como ya ocurriera el pasado verano en Valdelagrana", recuerdan.En la misma situación de generación de ruidos y molestias se encuentran, tal y como destaca el colectivo, varios chiringuitos localizados en el entorno de La Calita en Puerto Sherry, donde los vecinos han mostrado sus quejas ante la Policía Local, excusándose ésta en falta de medios y recursos humanos (desde Ecologistas en Acción ya hemos solicitado información sobre sus licencias y actas de medición de sonidos). Además, estos y otros lugares de ocio atraen a muchas personas que se concentran en sus entornos, generando grandes cantidades de residuos, principalmente de plásticos y vidrio".En materia de movilidad, los ecologistas señalan que "se sigue apostando por un modelo en desuso: dirigir los vehículos hacia el centro de la ciudad, incapaz de absorberlo, generando problemas de congestión de tráfico y ruidos, siendo preciso el rediseño del actual modelo viario, facilitando el transporte público y no contaminante, y dando prioridad al peatón, dados los cortos recorridos que se generan en el casco urbano. La ocupación desmedida del espacio público (calles y aceras) por algunos establecimientos hosteleros, con la permisividad del Ayuntamiento que parece justificarlo en una falsa recuperación económica del sector, y la necesidad urgente de creación de empleo en una ciudad tan falto de ello, es otro de los problemas que genera este turismo insostenible", sentencian.Desde Ecologistas en Acción "siempre hemos solicitado la participación social para la resolución de estos problemas, encontrándonos con un Ayuntamiento cerrado al diálogo. Somos conscientes del potencial turístico de El Puerto, pero éste debe basarse en la preservación de sus valores naturales y culturales, y de su rico patrimonio arquitectónico. El turismo basado exclusivamente en sol y playa, hasta ahora pregonado y vendido, debe complementarse con la sostenibilidad medioambiental de la ciudad, sólo de esta forma podremos conservarlo en el tiempo", concluyen.