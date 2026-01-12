Ecologistas en Acción presenta 250 sugerencias al Plan General de Ordenación Municipal de El Puerto

Ecologistas en Acción ha remitido a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía un completo y argumentado documento de sugerencias para que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de El Puerto. Estas sugerencias tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad del Plan, la mejora de la habitabilidad del ámbito urbano, la preservación de los bosques, paisajes y biodiversidad del municipio, el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, la reducción de la demanda de recursos naturales y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Ecologistas en Acción no fue tenida en cuenta en la fase de consultas efectuadas por la Delegación Territorial de Sostenibilidad para confeccionar el Estudio Ambiental Estratégico del PGOM, lo que es obligatorio como parte interesada en este procedimiento. Por ello se presentó la correspondiente reclamación que fue aceptada, dándoles un plazo de 45 días para presentar las sugerencias en el procedimiento de evaluación ambiental del PGOM, lo que ha retrasado su tramitación.

Ecologistas en Acción ha advertido a la Delegación Territorial de Sostenibilidad que debe reconsiderar su metodología de evaluación de los planes urbanísticos, "dejando de justificar todo tipo de proyectos especulativos sin justificación social ni ambiental, y apostar por un nuevo modelo basado en la sostenibilidad territorial, ambiental y social, para dejar atrás el modelo de la burbuja inmobiliaria que nos llevó a una destrucción del territorio sin parangón, a un desorbitado aumento del precio de la vivienda y a la ruina del país, contraviniendo el mandato constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

En las sugerencias se propone "acabar con el mantra del crecimiento urbanístico ilimitado. Los PGOMs no pueden valorarse en función de los crecimientos previstos, sino de la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes. En un mundo con recursos limitados y en una sociedad que no aumenta su población, la disminución del consumo de los recursos naturales, sobre todo la energía, suelo y agua, es la única opción para garantizar la sostenibilidad y el futuro de nuestra economía, sociedad y medio ambiente".

El PGOU de 2012 preveía la construcción de 21.405 nuevas viviendas, con unas previsiones de llegar a los 150.000 habitantes en 2024. "Estas previsiones desmesuradas, que sólo pretendían justificar la construcción de viviendas destinadas a segundas residencias, se demostraron totalmente falsas. La población de El Puerto se ha mantenido estabilizada en torno a los 89.000 habitantes. No hay ningún instituto demográfico oficial que avale un aumento sustancial de población en el municipio de El Puerto de Santa María en la próxima década. No obstante estas evidencias, el nuevo PGOM prevé la construcción de 10.027 nuevas viviendas, con un aumento de población de 13.000 personas. ¿De dónde saldrán?", se preguntan.

Fomentar la rehabilitación y repoblación del centro urbano

Ecologistas en Acción propone que la prioridad del PGOM debe ser la vivienda en alquiler asequible a la totalidad de la población que lo requiera, para lo que es fundamental fomentar la rehabilitación y repoblación del caso urbano, con posibilidad de adecuar 1.857 viviendas, y la promoción de vivienda pública en La Florida, con una previsión de 3.360 nuevas viviendas. Esta oferta sería más que suficiente para garantizar el derecho de acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. Por tanto, no hay que prever en el PGOM más suelos para construir.

Ecologistas en Acción propone la protección de la totalidad de terrenos forestales, por su valor ecológico y recreativo, y por su contribución a la lucha contra el cambio climático, que debe ser otras de las prioridades del PGOM. Además, se propone desclasificar y proteger terrenos forestales de alto valor ecológico como el Rancho Linares y La China.

También se propone desestimar el campo de golf de Viña Rango, que sería el tercero del municipio, cuando no hay agua y tampoco aporta beneficio social alguno a la ciudad. "Esta importante bolsa de suelo de 1.546.522 m2, que fue municipal y se privatizó, debe recuperar su titularidad municipal, solicitándose a la SAREB para incluirla en el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) con destino a fines de interés público y social", consideran.

Propuesta de equipamientos en Campo de Guía

En relación con el siempre polémico Campo de Guía, "apoyamos la propuesta del Avance del PGOM de que las bodegas deben destinarse a equipamientos universitarios, centros de investigación e innovación, servicios públicos, museos y alojamientos asociados a estos usos, como por ejemplo un albergue municipal. Y siempre manteniendo los edificios bodegueros con su estructura actual, permitiendo que se aprecie su estructura original. En ningún caso se deben permitir los usos residenciales", explican.

Ecologistas en Acción entiende que "los corredores verdes deben considerarse como elementos estructurales de la infraestructura ecológica del municipio, fundamentales para garantizar la conectividad ecológica, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad ambiental y de la salud de la población".

También se propone que el PGOM incluya una red pública de huertos urbanos accesibles y próxima a los barrios de la ciudad, formando parte de la infraestructura verde por sus efectos positivos sobre el medio ambiente, la salud humana y el bienestar de la población.

En relación con el fenómeno de las urbanizaciones ilegales se propone que se analicen los impactos significativos que han generado y generan sobre el territorio, los recursos hídricos, la calidad ambiental y la seguridad de la población. Ecologistas en Acción advierte al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que "no pueden sucumbir a las presiones" y piden "que se nieguen a incorporar los asentamientos urbanísticos desgajados del casco urbano y que supondría ampliar más de lo deseable y necesario el suelo urbano".

Uno de los retos del nuevo PGOM, para los ecologistas, es diseñar una ciudad que apueste por una movilidad sostenible, con medidas innovadoras que vayan eliminado el uso del vehículo privado, sobre todo de combustión, fomenten el transporte público y la peatonalización del casco urbano y de zonas de las barriadas, y cree vías seguras peatonales y ciclistas de acceso a todos los colegios y a los equipamientos públicos. Además, se debe valorar la accesibilidad peatonal real a servicios básicos (educación, salud, comercio, cuidados y equipamientos) desde los tejidos urbanos existentes y los propuestos, como indicador ambiental clave para reducir desplazamientos motorizados y mejorar la salud pública.

Ecologistas en Acción destaca en sus sugerencias que se ha promovido un crecimiento ilimitado sin tener en cuenta lo finito de los recursos hídricos. El cambio climático, con las irregularidades en las precipitaciones que ya estamos sufriendo, agravará más en el futuro la falta de disponibilidad de recursos hídricos en el ámbito mediterráneo. Por ello, se propone un modelo que implique una reducción del consumo de agua y una EDAR que garantice su correcta depuración y posibilite su reutilización para riego.

En relación con los riesgos naturales se propone prohibir cualquier construcción de viviendas, equipamientos, naves o infraestructuras en suelos inundables y preservar como espacios libres los suelos costeros no construidos como prevención ante el riesgo de maremotos o tsunamis.

Por último, Ecologistas en Acción recuerda a la Delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía que "la participación pública no es un mero trámite, sino un elemento sustantivo en el procedimiento de evaluación ambiental de un plan urbanístico, ya que permite identificar impactos ambientales no detectados técnicamente, mejorar el análisis territorial a escala local, reforzar la legitimidad y calidad del plan y reducir conflictos ambientales futuros".