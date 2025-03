Ecologistas en Acción denuncia la inexistente participación ciudadana en el desarollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de El Puerto

El Puerto/El pleno aprobó hace unos días, de manera inicial el Plan de Movilidad Sostenible. Ecologistas en Acción señala que "con dos años de retraso parece que por fin hemos llegado a una versión final del Plan, que sin embargo no ha cumplido las propuestas que realizaba la consultora que ha realizado el documento. Tras publicarse las fases 1, 2 y 3 del documento, la consultora le proponía al Ayuntamiento una fase 4 dedicada a la participación ciudadana. En ella se contemplaba reunirse con diferentes asociaciones locales que tengan interés en el desarrollo del plan, una página web del plan y un formulario para el envío de sugerencias. En cuánto a asociaciones, parece de sentido común que se contacte con todas las asociaciones vecinales posibles y la FLAVE para recibir su punto de vista de la movilidad desde los diferentes barrios de la ciudad, con la asociación La Gaviota para trabajar la inclusividad y la accesibilidad, con asociaciones medioambientales que han trabajado la movilidad históricamente como es Ecologistas en Acción y cualquier otra que tenga interés en dar su opinión para una movilidad pensada para todas y todos. Sin embargo, el equipo de gobierno de Germán Beardo no ha contactado con nadie, como es habitual y ya hemos denunciado en otras ocasiones, parece que les da miedo escuchar a la ciudadanía y por ello crean planes, documentos y realizan intervenciones que no funcionan para la mayoría. Además, otros aspectos como la página web pública del PMUS tampoco se ha desarrollado, existiendo la web pero no estaba activa ni tenía contenido. De la misma manera se indicaba un formulario en la página del Ayuntamiento que no estaba presente en ninguna parte. Con todo ello, llegamos a un documento final en el que nadie ha escuchado a la ciudadanía y en el que se ignora a los verdaderos expertos de esta ciudad, a la gente de El Puerto y a las asociaciones que realmente entienden los problemas de la ciudad. Tras la aprobación inicial en el pleno se abre el periodo de alegaciones, algo que nada tiene que ver con la fase de participación y donde no hay una conversación entre las partes ni con la consultora encargada", lamentan.

Los ecologistas denuncian que "tenemos un documento que lleva años de retraso, que no recoge las verdaderas necesidades de movilidad del presente ni del futuro, que será de nuevo una oportunidad perdida y un despilfarro del dinero público. Todo por no hacer bien su trabajo, que debe tratar de escuchar y hacer partícipes a la ciudadanía, que no solo es uno de los elementos fundamentales de la democracia, si no de una gobernanza efectiva y eficiente".

La entidad lamenta que "en El Puerto ya vamos a la cola de España y de Europa en cuánto a movilidad se trata, con un retraso de más de dos años en tener un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), algo que era obligatorio tener por ley desde finales de 2023. Esto se traduce en una enorme financiación perdida y sobre todo en una ciudad mucho más contaminada, donde superamos los índices de polución por vehículo rodado y de ruidos de toda la Bahía, como muestran los datos revelados por el Plan de Movilidad de la Bahía o el ranking del Barcelona Institute Global Health. Algo que además de su impacto en la evolución del cambio climático, afecta directamente a la salud de los y las portuenses y sobre todo a la de las futuras generaciones, a nuestros niños y niñas".